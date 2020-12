Actualités du rugby | Le contrecoup de Maradona a déclenché le limogeage du tweet raciste de Pablo Matera

Pablo Matera a été déchu de la capitainerie argentine et suspendu avec deux coéquipiers mardi pour des publications historiques sur les réseaux sociaux jugées « discriminatoires et xénophobes » – qui pourraient avoir été révélées en raison d’un camouflet relatif de Diego Maradona.

L’Union argentine de rugby a déclaré que de nouvelles mesures disciplinaires pourraient être prises.

Les sanctions ont été annoncées un jour après les réactions négatives en Argentine pour la manière discrète dont l’équipe a réagi à la mort la semaine dernière de l’icône du football Maradona. Alors que les All Blacks offraient un maillot néo-zélandais n ° 10 portant le nom de Maradona avant le test de samedi contre l’Argentine, les Pumas ont fait le strict minimum en portant un brassard noir.

On pense que les tweets de Matera ont peut-être refait surface dans le cadre du contrecoup et il a payé le prix de certains commentaires choquants. Les tweets de 2011-12 visaient les Sud-Africains noirs, les Boliviens et les Paraguayens, l’un d’eux disant: « Aujourd’hui est une bonne journée pour monter dans la voiture et rouler sur des Noirs ».

Pablo Matera, capitaine du rugby argentin limogé. (Getty)

Matera est devenu un héros national lorsqu’il a mené les Pumas à leur première victoire contre la Nouvelle-Zélande en novembre dans la série des Tri Nations en Australie. Maintenant, lui, le vétéran verrou Guido Petti et le talonneur Santiago Socino rateront leur dernier match des Tri Nations contre l’Australie samedi à Sydney.

L’UAR a déclaré qu’elle « répudie les propos discriminatoires et xénophobes publiés par les membres de l’équipe Los Pumas sur les réseaux sociaux » de 2011 à 2013.

La déclaration a ajouté que les publications sur les réseaux sociaux ne reflétaient pas les personnalités du trio alors qu’ils jouaient pour les Pumas, mais « la Fédération argentine de rugby condamne toutes sortes de discours de haine et considère inacceptable que ceux qui les ont véhiculés représentent notre pays ».

Sam Cane des All Blacks pose un maillot numéro 10 à la mémoire de Diego Maradona. (Getty)

Matera, qui a disputé son premier match international en 2013, a fermé son compte Twitter et a exprimé ses regrets sur Instagram pour les messages.

«Aujourd’hui, je dois assumer (la responsabilité) de ce que j’ai dit il y a neuf ans», a déclaré Matera. « J’ai très honte. Toutes mes excuses à tous ceux qui ont été offensés par les atrocités que j’ai écrites. À ce moment-là, je n’imaginais pas qui j’allais devenir.

« Je suis également désolé pour mon équipe et ma famille pour le moment qu’ils traversent … et merci aux gens qui m’aiment pour leur soutien. »

Socino a ajouté dans une déclaration: « Je tiens à m’excuser auprès de ceux que j’ai pu offenser avec ce que j’ai dit à l’époque, et ce que je répudie absolument. Je n’ai jamais réalisé ce que cela pouvait causer, et je ne cherche pas à le justifier avec le l’immaturité avec laquelle je me suis comporté. «

A limogé le capitaine argentin Pablo Matera lors d’un test des trois nations contre l’Australie. (Getty)

Les Pumas sont passés de stars à méchants à la maison en quelques semaines.

Le brassard noir était le seul geste qu’ils ont fait après la mort de Maradona mercredi dernier.

La réaction a forcé l’équipe argentine à présenter des excuses publiques lundi, avant que les vieux messages controversés sur les réseaux sociaux n’apparaissent.

Matera a admis que « l’hommage que nous avons choisi de rendre à Diego a causé de la douleur et de la déception chez de nombreuses personnes et nous voulions (dire) que ce n’était en aucun cas notre intention. »

« Diego était une personne extrêmement importante pour nous, il nous a toujours soutenus », a déclaré Matera, ajoutant que « pour les athlètes argentins, Diego Maradona est la plus grande chose qui soit et il nous a tous marqués ».