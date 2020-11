Actualités AFL | Sydney Swans limoge Elijah Taylor pour agression contre sa petite amie

Les Swans de Sydney ont limogé le jeune joueur Elijah Taylor après avoir plaidé coupable d’avoir agressé une petite amie.

Sydney a annoncé cette décision lundi, qualifiant la situation de « profondément regrettable ».

Taylor, 19 ans, fera face à la condamnation ce mercredi pour voies de fait graves ayant causé des lésions corporelles à l’ancienne petite amie Lekahni Pearce.

L’agression avouée s’est produite dans un hôtel de Perth le 13 septembre et Taylor, le choix n ° 36 du repêchage de 2019, a été démis de ses fonctions par les Swans.

Lekahni Pearce et Elijah Taylor. (Getty / Instagram)

« La situation dans laquelle Elijah et le club se sont trouvés est profondément regrettable. Elijah a pris de très mauvaises décisions qui nous ont conduits à ce point, et il le reconnaît », a déclaré le patron du football de Swans Charlie Gardiner dans un communiqué du club.

« Ce n’est certainement pas une position à laquelle nous sommes arrivés à la légère, mais les actions d’Elijah n’ont pas pu être conciliées. » C’est évidemment une situation délicate et un processus juridique est encore à jouer, mais en travaillant avec Elijah et sa direction, notre point de vue collectif était que le bon appel pour Elijah et le club est de se séparer. Nous avons également consulté l’AFLPA et apprécions le soutien que James Gallagher et son équipe ont fourni au cours du processus.

« Cela a été une situation extrêmement difficile pour Elijah, sa famille et les personnes impliquées. Nous souhaitons vivement voir Elijah recevoir une éducation et un soutien continus dans l’espoir qu’il puisse mûrir et apprendre de cette expérience, prendre de meilleures décisions à l’avenir, et prendre des mesures pour reconstruire sa carrière. «

Taylor n’a disputé que quatre matchs pour Sydney, faisant ses débuts au septième tour cette année contre les Gold Coast Suns. La décision des Swans a été prise en consultation avec l’AFL, l’AFLPA et la direction de Taylor, selon le communiqué de Sydney.