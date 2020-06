Actualités AFL | Shane Crawford soutient Ben Cousins ​​pour le Temple de la renommée

L’icône d’aubépine Shane Crawford a soutenu le héros déchu de la côte ouest, Ben Cousins, pour finalement être intronisé au Temple de la renommée du football australien.

Cousins, 41 ans, a un cas irréfutable en tant que joueur, ayant été médaillé Brownlow, joueur de premier ministre et six fois All Australian.

Mais son éligibilité est sous un nuage en raison de sa bataille tragique contre la toxicomanie, qui a provoqué une série d’incidents policiers.

Crawford, un intronisé HOF 2012, a déclaré que Cousins ​​devait maîtriser ses problèmes personnels avant d’avoir une chance à l’honneur.

Ben Cousins. (L’âge)

« Il y a beaucoup de discussions à propos de Ben Cousins, devrait-il être déjà là, etc. « Crawford a dit sur Dimanche des sports.

« C’était un joueur formidable. J’ai eu la chance de jouer avec lui plusieurs fois, c’était une machine à courir, très qualifiée, qui allait taper des buts et c’était une vraie sorte de lapin énergisant pour son équipe. Juste un joueur merveilleux.

« Je sais que la vie de tout le monde va dans des directions différentes, mais vous espérez juste que quelqu’un comme ça pourra se remettre sur la bonne voie et je suis sûr que nous verrons son nom au Temple de la renommée un jour. »

Le coéquipier du Premier ministre de la côte ouest, Dean Cox, a été intronisé la semaine dernière et a déclaré que les cousins ​​devraient un jour recevoir cet honneur.

« Je pense que c’est comme ça depuis un petit moment, où certaines indiscrétions hors champ les ont certainement restreintes et Ben en est un autre exemple », a-t-il déclaré. WA Sportstalk.

« J’adorerais voir Benny (intronisé). Du point de vue footy, il aurait dû être un walk-up automatique dès qu’il était éligible pour ce qu’il a fait sur le terrain footy.

« J’espère qu’ils peuvent voir cela à la fin de la journée et le faire entrer le plus rapidement possible parce que malheureusement, certaines décisions hors du terrain n’ont pas été les meilleures pour Ben, mais ce qu’il a fait à ce sujet était incroyable. »

Ben Cousins ​​et Chris Judd avec le trophée du Premier ministre AFL 2006. (L’âge)

L’icône de Geelong Gary Ablett Senior s’est vu refuser l’entrée au Temple de la renommée en raison de son implication dans la mort par surdose de drogue d’Alisha Horan, 20 ans, en 2000. Il a finalement été intronisé en 2005, mais n’a pas assisté à sa cérémonie en raison de la dépression.

« De toute évidence, vous devez contribuer un peu sur le terrain de football, mais ce n’est pas seulement cela. Vous devez également contribuer loin de l’arène du football, que ce soit du point de vue de l’entraînement ou simplement du point de vue du modèle Je pense que c’est ce que fait l’AFL « , a déclaré Crawford.

« Il y a toujours un peu de controverse pour les joueurs qui n’obtiennent pas le statut légendaire et certains joueurs qui ne sont pas dans le Hall of Fame, mais ceux qui ont un peu un point d’interrogation, espérons qu’ils pourront régler leurs petits problèmes à mesure qu’ils progressent et ils peuvent enfin y entrer. Je suis sûr que ce n’est qu’une question de temps. «