Actualités AFL | Commentaires de Mick Malthouse Chine, réponse de Caroline Wilson

L’entraîneur de l’AFL, le grand Mick Malthouse, a fait des commentaires « raciaux » sur la Chine, même si le président de Port Adélaïde, David Koch, a « outrepassé » sa réplique, affirme la chroniqueuse de bas de page Caroline Wilson.

Une guerre de mots avec Koch s’est déclenchée lorsque Malthouse a déclaré que Port ne devrait plus jamais ramener de matchs de l’AFL en Chine. Malthouse a déclaré que la Chine « nous avait mis dans cette position », se référant à la pandémie de coronavirus, tandis que Koch a affirmé que Malthouse était un « dinosaure » qui « ramènerait la politique de l’Australie blanche ».

Wilson a déclaré qu’elle convenait que les futurs matchs de l’AFL en Chine étaient peu probables et que Malthouse n’était pas anti-chinois.

« Je ne suis pas sûr que la Chine va encore voler. Je ne suis pas optimiste à ce sujet », a déclaré Wilson Footy Classified.

« Je vais dire ceci. Je pensais que l’appel de Mick Malthouse était manifestement en quelque sorte racial.

« Je ne dis pas qu’il est anti-chinois, mais il disait en quelque sorte: » Ces gens nous ont donné COVID et nous ne devrions pas y retourner et jouer AFL là-bas « . Il y a eu des commentaires raciaux. »

David Koch et Mick Malthouse. (Getty)

L’âge footy journaliste Sam McClure était en désaccord, en disant: « Je ne l’ai pas pris comme ça. Je l’ai juste pris comme, la dernière chose que nous devrions faire est de s’inquiéter d’un match à l’autre bout de la planète. »

Le grand Port de Adélaïde, Kane Cornes, a ajouté: « Il accusait les Chinois de ne pas traiter les Australiens avec respect ».

Wilson était en désaccord, poursuivant: « Il y avait une base raciale là-dessus. David a probablement dépassé la marque également.

« Mais je pense juste que la Chine est trop dure [to continue games there]. Je comprends pourquoi ils le font, ils n’ont pas l’argent à dépenser pour leurs joueurs de foot que les autres clubs et c’est une façon de trouver un point de différence. «

Mick Malthouse. (AAP)

Lundi, Koch a admis à la radio FiveAA qu’il « avait probablement fait un pas trop loin sur l’Australie Blanche, mais je voulais faire valoir un point ». Malthouse avait qualifié le commentaire de «très décevant» et de «très, très hors ligne».

Voici les commentaires originaux de Malthouse.

« Dans la situation actuelle, et ce qui s’est passé avec le naissain entre l’Australie et la Chine et probablement la plupart du monde, avouons-le, certainement les Américains … Je serais très, très réticent à retourner en Chine », a-t-il déclaré au Herald Sun.

« Vous ne pouvez pas vendre votre âme. Ils ne vont y aller que pour une seule raison (de l’argent) – vous vendez votre âme.

« La dernière chose que nous devons faire est de vendre notre âme, et je pense que la plupart des gens le voient. Je ne suis pas anti-chinois. Suis-je un gouvernement anti-chinois? Oui je le suis. Tout régime qui supprime l’opinion libre, la voix libre , la religion libre me dérange automatiquement.

« Mais je ne pense pas que nous devrions être vus comme vendant notre âme à un régime qui a clairement des valeurs différentes que nous. »