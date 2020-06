Actualités AFL | Adelaide Crows pour une cuillère en bois, douleur

La cuillère en bois se dirige vers Adélaïde seulement trois ans après une apparition en Grande Finale et c’est un long chemin de retour pour les Crows.

C’est le verdict brutal des grands de l’AFL Shane Crawford et Warren Tredrea après le triste début d’Adelaide pour la saison.

Les Crows sont assis aux côtés de Fremantle en tant que l’une des seules équipes sans victoire de l’AFL après trois tours et ont subi une humiliante défaite de 53 points contre Gold Coast dimanche.

« Le plus bas qu’ils aient jamais terminé est le 14e et je pense que la cuillère en bois est pratiquement remise et en route pour l’Australie du Sud », a déclaré Crawford sur Le coup de sifflet final de Wide World of Sports.

Les joueurs d’Adelaide Crows quittent le terrain après avoir été battus par les Gold Coast Suns. (Getty)

Tredrea, qui a marqué cette équipe d’Adélaïde comme la pire qu’il ait jamais vue après avoir subi une perte record de 75 points face à Port dans The Showdown, a déclaré qu’il n’y avait pas de solution miracle aux problèmes des Crows.

« La façon dont ils jouent … [coach] Matty Nicks, il a probablement eu du mal parce qu’il a hérité d’une liste qui est ancienne « , a déclaré Tredrea sur Le coup de sifflet final.

« Il a hérité d’une liste qui a encore Bryce Gibbs avec un an et demi à faire sur un accord. Ils paient [Josh] Jenkins et [Eddie] Betts pour jouer ailleurs. Taylor Walker ne semble pas loin de la fin et il avance très lentement.

« Leur milieu de terrain – qui, il y a seulement quelques années, était l’équipe de dégagement n ° 1 dans la compétition avec les frères Crouch, vous ajoutez Rory Sloane qui était sans doute il y a quelques saisons l’un des cinq meilleurs milieux de terrain de la compétition, et Riley O’Brien, un ruckman en développement, a été très bon pour eux l’année dernière – ils ont heurté un mur.

« Ils ont été écrasés par chaque milieu de terrain auquel ils se heurtent. Même Sydney, quand ils ont perdu de trois points au premier tour de la saison il y a 12 semaines, ils ont encore trouvé un moyen de se faire écraser au milieu de terrain.

« Le jeu est maintenant tellement concentré sur le milieu de terrain; vous gagnez le ballon et vous l’épinglez dans votre moitié avant et vous ne pouvez pas revenir. Adélaïde est vraiment, vraiment en difficulté. »

Tredrea a déclaré que l’ancien capitaine et attaquant clé Walker, 30 ans, ne tenait sa place dans l’équipe qu’en raison d’un manque de compétition.

« Je pense [he’s still in the best 22] à ce stade parce que quelqu’un doit le forcer à sortir « , a déclaré Tredrea.

« Mais il ressemble juste à un gars qui a du mal avec son corps et il semble que, probablement plus que tout, il est basé sur la confiance. Quand le ballon ne rentre pas, jeez, ça rend les choses difficiles.

« Je persisterais encore avec lui, mais lui et [Darcy] Fogarty est à peu près le même joueur et Adélaïde doit aller plus haut, avec quelqu’un qui peut planter un pack. Mais sur leur liste, personne ne lève la main. Voilà à quel point leurs stocks sont mauvais en ce moment. «

Taylor Walker en action pour Adélaïde contre les Suns. (Getty)

Crawford a comparé Nicks à Alastair Clarkson, qui a lutté tôt à Hawthorn avant de transformer ses Hawks en une dynastie de quatre premiers ministres.

« Vous devez ressentir pour l’entraîneur, Matthew Nicks, parce que [at] un nouveau club, vous devez trouver votre chemin, vous devez mettre en place un plan, vous avez des joueurs plus âgés, vous devez faire venir des joueurs plus jeunes « , a déclaré Crawford.

« Je pense qu’ils doivent retourner à la planche à dessin et dire: » Écoutez, nous sommes dans une année de développement, nous allons juste tenir bon, nous n’allons pas gagner beaucoup de matchs, c’est assez évident. Certains des joueurs plus âgés, nous devons voir où ils se situent ».

« Mais vous devez vraiment ressentir pour lui, car quelle introduction. Alastair Clarkson était dans le même bateau à son départ, les deux premières années, il l’a trouvé vraiment, vraiment difficile. »

Tredrea a répliqué: « Absolument, mais la différence que Clarko a eue était [being] capable de se diriger dans le projet à l’intérieur des cinq premiers choix pour les deux premières années.

« Nous savons que Hodge était le choix numéro un au repêchage, ils ont suivi peu de temps après avec Franklin, avec Roughead, avec Lewis. Ils ont juste continué à constituer une équipe.

« Mais Adélaïde est juste dans un monde de souffrance et certains des meilleurs joueurs ont évolué. [Hugh] Greenwood était dominant [for the Suns] et vraiment, il est revenu les hanter.

« Ils ont beaucoup de travail à faire et avouons-le, c’est trois tours. C’est un très long chemin à parcourir cette saison. »

L’entraîneur d’Adélaïde Matthew Nicks s’adresse à ses joueurs lors de leur défaite contre la Gold Coast. (Getty)

Tredrea a déclaré que pour le moment, Nicks pourrait être obligé de reprendre immédiatement son parti.

« Je pense que l’entraîneur dit: » Oubliez les tactiques, nous entraînons l’effort « . Pendant deux semaines consécutives, ils n’ont pas apporté l’effort, ils ont été battus par les enfants », a déclaré Tredrea.

« La réalité est que le club de football est sous la pompe. Ils sont sous la pompe de leur gestion de liste, ils sont sous la pompe d’un membre du conseil d’administration, Mark Ricciuto, expliquant tout au long de la semaine pourquoi les joueurs sont partis et [for] combien, briser la confiance dans ce domaine.

« Et vraiment, sur le terrain maintenant, un tas de pression. Si les fans de Crows pensent que ça va disparaître, ce n’est pas le cas. Sur le terrain, ils sont déplorables en ce moment. Au cours des deux dernières semaines, The Showdown et contre les Suns , ils ont encaissé 29 buts, ils n’ont donné que 9 coups de pied.

« Il y a seulement quelques saisons, l’équipe la plus performante de la compétition se dirigeait vers une grande finale. Vraiment, après avoir perdu ce moment lors de la grande finale de 2017 contre Richmond, tout a été en descente et en descente. comme une piste de ski et ils ne reviennent jamais. «