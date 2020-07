Actualités à tous les utilisateurs d’iPhone X – Case-Mate dévoile des coques mobiles tendance

Case-Mate, une marque leader d’accessoires technologiques, vient d’annoncer sa dernière collection de coques pour Apple iPhone Xs, iPhone Xs Max et iPhone XR.

Les étuis mobiles sont conçus pour permettre à l’utilisateur de découvrir à la fois la mode et la fonction. Il propose quelque chose pour tout le monde grâce à trois personnages différents: «The Dropper, Street Smart et The Minimalist.«

Comme le dit Case-Mate, la protection ultime n’a jamais été aussi belle avec le lancement de The Protection Collection. C’est le plus idéal pour «The Dropper», quelqu’un qui a besoin de cette tranquillité d’esprit supplémentaire. Il dispose de cinq couches de protection, d’une protection contre les chutes de pieds de plus de 12 pieds et comprend plusieurs styles au choix.

Pour ceux qui se soucient autant du style que de la protection, «Street Smart» est le bon choix pour vous. Il a une protection contre les chutes de 10 pieds et une plate-forme monobloc avec des côtés flexibles pour une meilleure adhérence.

Le suivant, le «Minimaliste», tient d’abord à la minceur et à la fonctionnalité. Les styles de ce type d’étuis vont des plates-formes d’une seule pièce qui sont «à peine là» à 2 mm d’épaisseur à un portefeuille et un étui tout en un.

«Ce que j’aime dans la gamme de cette année, c’est que Case-Mate offre maintenant un style et un niveau de protection de téléphone qui conviennent à chaque consommateur», déclare Steve Marzio, PDG de Case-Mate.

Tous les étuis pour iPhone utilisent des matériaux uniques comme la fibre de carbone, des fleurs authentiques et des cristaux scintillants. Pour n’en nommer que quelques-uns:

Ditsy Petals 69,95 $: Ajoutez une touche de printemps à votre appareil avec cet étui floral vibrant inspiré de motifs et d’imprimés pointus. Des fleurs authentiques et délicates sont délicatement pressées et suspendues dans de la résine avec des flocons métalliques dans un étalage éblouissant.

Fonds d’écran 59,95 $: Des imprimés conversationnels, ludiques et quotidiens qui feront tourner les têtes! Inspiré des tendances à la croissance la plus rapide, vues dans les rues jusqu’au podium! Trouvez votre coque parfaite, que vous préfériez quelque chose de minimaliste ou de plus accrocheur, il y a un style ici pour vous!

Barely There Leather 59,95 $: Véritable, simple, perfection. Dites adieu au volume avec une version élégante de notre étui mince classique. Enveloppé de cuir véritable lisse, notre étui en cuir Barely There vous offre un équilibre parfait entre minimalisme et style.

Collection de protection en fibre de carbone 69,95 $: Découvrez la protection ultime avec notre coque en fibre de carbone. Cet étui est équipé de 5 couches de protection et d’une protection contre les chutes de plus de 12 pieds. Le motif en fibre de carbone lisse et authentique est la touche supplémentaire élégante dont votre appareil a besoin. Robuste et extrêmement durable, vous pouvez être assuré que votre appareil est à l’abri de toutes les chocs et chutes.

Arrose 59,95 $: Rempli à ras bord avec des perles en céramique multicolores amusantes qui sont si accrocheuses! Différent de tout ce que vous avez jamais vu auparavant, vous devrez ajouter un Sprinkle à votre collection.

Ballon Dog Stand Ups 14,95 $: Les Stand-Ups Balloon Dog ne sont pas seulement adorables, ils améliorent votre prise en main et servent également de support à votre appareil. La base de la ventouse adhère à toute surface lisse. Appuyez sur pour sécuriser et sortez en quelques secondes pour une charge sans fil rapide et facile. Maintenant disponible en 5 couleurs!

Bretelles 14,95 $: Utilisez votre sangle pour une meilleure adhérence lorsque vous prenez des selfies, avec la tranquillité d’esprit que votre appareil est à l’abri des chutes. Les sangles rendent également votre téléphone plus confortable à tenir lorsque vous envoyez des SMS. Des sangles libèrent votre main pour tenir votre café, vos clés ou tout ce que vous devez jongler lorsque vous êtes en déplacement! Les sangles élastiques sont durables et flexibles, avec des accents de paillettes adhésives permanentes à chaque extrémité pour les fixer à votre appareil.

Prix ​​et disponibilité

La dernière collection d’iPhone 2018 de Case-Mate va de 10 $ à 70 $ AUD et est disponible à l’achat à www.case-mate.com, Amazon.com, le détaillant australien local JBHIFI, les principaux détaillants et les magasins d’opérateurs sans fil.

