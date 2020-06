Actualité rugby | Sam Burgess marque le serpent de Mike Ford dans une interview explosive

Sam Burgess a sensationnellement qualifié son ancien entraîneur de rugby à XV de « serpent », affirmant qu’il a saboté sa carrière et l’échec de la campagne de la Coupe du monde de rugby de 2015 en Angleterre.

Burgess a lancé un flanc piquant à Mike Ford, accusant l’ancien entraîneur de Bath de l’utiliser comme « un pion dans (son) jeu d’échecs ».

Il a affirmé que Ford s’était affaibli lui-même et l’entraîneur de la Coupe du monde de rugby Stuart Lancaster afin d’obtenir son fils, George Ford, du temps de jeu au tournoi et également de faire une offre pour reprendre le poste d’entraîneur de l’Angleterre après l’échec de l’équipe.

« Je pensais juste que les gens dans les coulisses jouaient un peu plus profondément », a déclaré Burgess sur le podcast House of Rugby, co-organisé par son coéquipier de la Coupe du monde de rugby 2015 James Haskell.

« Je pense que c’est probablement le résultat le plus important … Mike Ford voulait le poste d’entraîneur en Angleterre. Son travail consistait donc à saboter Lancaster et sa prise de décision et ses méthodes d’entraînement.

« Je pense que George étant son fils dans le camp, cela s’est un peu infiltré dans le camp d’équipe. C’est juste mon point de vue, que ce soit la réalité ou non, mais c’est ma réalité. »

Sam Burgess pendant l’Angleterre contre le Pays de Galles à la Coupe du Monde de Rugby 2015. (Getty)

George Ford a commencé le tournoi à la moitié de la mouche, mais a été mis hors jeu pour le deuxième match contre le Pays de Galles, dans lequel Burgess a commencé au centre intérieur. Burgess pense que Mike Ford a toujours été dans l’oreille de son fils.

« Après avoir commencé contre le Pays de Galles, ma relation avec George a complètement changé. Il ne voulait pas me parler, il était un peu boudeur et, évidemment, Mike était un peu louche en arrière-plan », a déclaré Burgess.

« George est fâché contre moi pendant la semaine, pensant que j’avais orchestré ça. Je me dis: » Comment puis-je orchestrer ça? » Mike fait son truc dans la presse et c’est devenu un peu trouble. «

Burgess faisait référence aux commentaires de la presse de Mike Ford selon lequel il jouait dans la mauvaise position et aurait dû être un flanc aveugle. Les commentaires ont persécuté Burgess, déjà une sélection controversée de la Coupe du monde, alors qu’il était dans le camp d’Angleterre.

« Mike faisait de la presse pendant la semaine, je me souviens qu’il avait dit: » Sam, oui, je pense qu’il a six ans, il doit être six à Bath et il veut rester pour toujours « , ceci et cela », se souvient Burgess.

« Je suis allé, ‘Je ne t’ai jamais dit ça, Mike’. J’ai dû appeler Mike, ‘Peux-tu juste te calmer, surtout quand tu dis mon nom en ce moment, c’est de la dynamite. Et puis j’ai dû aller m’asseoir une conférence de presse deux jours plus tard et répondre à toutes les questions que vous venez de dire, cela me cause beaucoup plus de stress que je n’en ai besoin.

« Deux jours plus tard, il est parti et a encore fait autre chose à mon sujet. J’ai dit: ‘Jésus, je viens de t’appeler et j’ai dit directement d’arrêter de parler de moi en ce moment avec Bath, parce que c’est un gros titre en ce moment. J’étais demandé lors d’une conférence de presse et a dû dévier toutes vos déclarations ».

« Ensuite, j’ai été choisi pour commencer et George était sur le banc, et cela a juste créé ce petit va-et-vient. J’ai perdu mon respect pour Mike, je l’ai vraiment fait. Je ne l’ai jamais vu prendre la responsabilité de ce qu’il a fait ou de ce qu’il était essayant de faire. Quand je lui ai parlé de ça, il n’a pas pu répondre. «

Bien que George Ford ait été mis au banc pour le match du Pays de Galles, il a remplacé Burgess avec 10 minutes restantes. L’Angleterre menait 25-18 mais a perdu 28-25.

« Sérieusement, comment avons-nous perdu ce match? Et vous le regardez et sachant ce que je sais maintenant, je vois la politique », a déclaré Burgess.

« George est arrivé, probablement 12, 10 minutes pour plaire à Mike, pour garder Mike heureux, pour garder George heureux. Je n’avais pas vraiment besoin de lui, finissons le match. Nous avons l’équipe pour finir le match, nous ferons le travail. «

George Ford pendant l’Angleterre contre le Pays de Galles à la Coupe du Monde de Rugby 2015. (Getty)

Une défaite de 33-13 contre l’Australie, pour laquelle Burgess et Ford étaient tous deux au banc, a scellé la sortie humiliante de l’Angleterre en phase de groupes d’une Coupe du monde à domicile. Burgess fumait absolument alors qu’il retournait à Bath, faisant face à Mike Ford pour exiger une libération.

« Je ne pouvais pas m’asseoir dans la même pièce que Mike. Je devais lui dire que je ne pouvais plus jouer pour lui, j’avais perdu le respect pour lui », a-t-il déclaré.

« Il faisait assez chaud, si je suis honnête. Je suis revenu de la Coupe du monde et je suis allé directement dans son bureau et j’ai dit: » Hey Mike, je ne te fais pas confiance. Je pense que tu joues à des jeux derrière mon en arrière, tu m’as utilisé comme un pion dans ton jeu d’échecs, je ne peux pas mettre mes bottes et jouer pour toi chaque semaine.

« Et sa réponse a été: » Hé, continuez et prenez 10 jours de congé, revenez, peut-être que vous changerez [your mind]. J’ai donc pris les 10 jours et je suis allé en Espagne pendant 10 jours.

« Je suis revenu … mais son temps, il a amené Stuey Hooper à la réunion, qui était le capitaine à l’époque. Il m’a demandé si j’avais changé d’avis. J’ai dit: ‘Non, je n’ai pas changé d’avis. , Je suis sérieux ici. Je vais, je veux y aller. Faisons un marché ».

« J’ai dû rire parce que je n’oublierai jamais le visage de Mike quand je lui ai dit: » Mike, je ne te respecte plus, vraiment pas. Je pense que tu es un peu un serpent « . Et je je n’oublierai jamais le petit carquois que j’ai reçu de lui. «

L’ancien entraîneur de Bath Mike Ford et Sam Burgess. (Getty)

Burgess avait été en contact avec le propriétaire des Rabbitohs de Sydney Sud, Russell Crowe, pour qui il avait remporté un poste de Premier ministre de la LNR la saison précédente. Un accord a été conclu du jour au lendemain et Burgess a fait ses valises pour l’Australie.

Dans les airs, Mike Ford a déploré la sortie prématurée de la star de Bath, affirmant que Burgess « n’avait pas le ventre » pour se battre pour son avenir en rugby.

« Pour moi, c’était le moment de retrousser ses manches et de devenir le joueur que je pensais qu’il pouvait être et il a choisi de ne pas le faire », a déclaré Ford.

Burgess a été pris au dépourvu.

« Je venais d’atterrir à Sydney et j’ai dû organiser une conférence de presse, qui était énorme en Australie, et c’était une question », a déclaré Burgess.

« Je ne savais pas qu’il l’avait dit et j’ai ri et dit: » Mike Ford a dit ça? Ouais, d’accord. » Je n’y ai pas répondu car à quoi ça sert? Il a montré ses vraies couleurs, il m’a montré qui il était. «

Sam Burgess prend une course pendant l’Angleterre contre le Pays de Galles à la Coupe du Monde de Rugby 2015. (Getty)

Burgess eut peut-être le dernier rire. Il avait discrètement fait connaître ses sentiments à propos de Mike Ford avant de quitter Bath, au propriétaire du club.

« J’ai dit à Bruce Craig, en fait, qu’il était un grand homme d’affaires et qu’il était très passionné par le club et le sport de l’union de rugby. J’ai dit à Bruce, ‘Mike n’est pas le gars qui te rendra glorieux. Il ne te prendra pas à un championnat. Il est trop égoïste « , a déclaré Burgess.

« Six mois plus tard, ils l’ont renvoyé. J’ai probablement montré à Bruce le vrai Mike. »

Le mandat de Ford à Bath s’est terminé en mai 2016, après une saison décevante au cours de laquelle son équipe a terminé neuvième. Il est actuellement directeur du rugby de Dallas Griffins et de la toute nouvelle compétition de rugby de la Major League américaine.

La carrière de Burgess dans la LNR s’est terminée l’an dernier en raison d’un problème d’épaule chronique. On se souviendra de lui pour la grande finale de 2014, au cours de laquelle il a remporté la médaille Clive Churchill en jouant le jeu complet avec un visage cassé alors que South Sydney mettait fin à une sécheresse de 43 ans en Premiership en battant les Bulldogs.