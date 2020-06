Actualité rugby | Michael O’Connor dénonce Michael Cheika et les Wallabies seniors à propos de l’escroquerie de la Coupe du monde

Michael Cheika et les joueurs seniors des Wallabies ont été cloués par le double international Michael O’Connor, qui était un sélecteur pour l’inclinaison australienne de la Coupe du Monde de Rugby 2019.

O’Connor a donné une évaluation étonnante de la façon dont le tournoi s’est déroulé Le Sydney Morning Herald, disant que le plan de match de Cheika était « comme une arnaque » et que les joueurs seniors n’ont pas résisté à l’entraîneur, peut-être parce qu’ils avaient « peur ».

O’Connor a déclaré que les normes de formation de l’Australie étaient lamentables pendant le tournoi, qui a été transféré aux matchs; l’équipe a bombardé l’Angleterre en quart de finale.

Il a dit que les réunions de sélection avec Cheika étaient maladroites, car l’entraîneur aurait préféré être le seul sélecteur. L’environnement toxique créé par la relation ratée de l’entraîneur avec Raelene Castle, le directeur général de Rugby Australie, a nommé O’Connor et un directeur du rugby, Scott Johnson, pour surveiller Cheika.

Michael Cheika lors de la sortie de la Coupe du Monde de Rugby en Australie aux mains de l’Angleterre. (Getty)

O’Connor, qui a disputé 13 tests de rugby pour l’Australie et 18 en ligue de rugby, a déclaré qu’il était stupéfait en regardant le train des Wallabies sous Cheika.

« Je n’ai jamais vu autant de ballons largués d’une équipe nationale. C’était inquiétant », a-t-il déclaré. Le Sydney Morning Herald. « Si vous allez abandonner l’entraînement, vous allez le laisser tomber dans un jeu – et [happened].

« Des situations où vous avez Sekope Kepu qui essaie de faire basculer les balles au milieu de terrain comme il est Mark Ella, les rameurs jouant comme des centres alors qu’ils devraient frapper la balle vers le haut … vous vous entraînez comme vous jouez. »

O’Connor, un ancien entraîneur des Sevens australiens, a déclaré que le plan de match « secret » tant vanté de Cheika pour les Wallabies était de peu de substance. Il a finalement présenté à l’entraîneur le plan fragile et a suggéré que les joueurs auraient dû faire de même.

« Quand tu y repenses: qu’est-ce que c’était? » O’Connor a déclaré au Héraut. « Ce nouveau style d’attaque qu’il allait apporter aux Wallabies; c’était tellement secret et il a dû jouer les joueurs hors des engagements de Super et les envoyer à Brisbane et les éduquer. Je ne sais pas. C’était presque comme une arnaque.

« J’ai toujours pensé avec moi qu’il se retenait. J’ai toujours demandé quel était le nouveau style de jeu et il m’a dit. Je pensais qu’il devait y avoir plus que cela. J’ai toujours pensé qu’il avait quelque chose en réserve et il était très C’est bien. Mais il ne l’a pas fait. Ça allait toujours finir en larmes.

« Il a été soulevé tranquillement [to me] par quelques acteurs que la stratégie à haut risque [wasn’t working] mais ils n’étaient pas assez forts pour aller voir l’entraîneur et dire « hé écoute, on n’est pas d’accord ». Il fallait que quelqu’un se lève. Nous avions des personnalités assez fortes mais nous n’avions pas de groupe assez fort. Ils n’ont pas défié Michael et le style de footy qu’on leur a demandé de jouer. Il y avait des joueurs dans l’équipe qui n’y étaient pas vendus.

« C’était l’un des échecs de cette campagne; les joueurs qui n’étaient clairement pas vendus sur le style de jeu n’ont pas exprimé leur inquiétude ou avaient peur des ramifications. »

Sélecteur de la Coupe du Monde de Rugby Wallabies Michael O’Connor. (Getty)

O’Connor a exhorté le rugby australien à quitter Cheika, qui a donné son point de vue à plusieurs reprises via les médias.

L’entraîneur des New Wallabies Dave Rennie entamera son règne le mois prochain, dans l’espoir que le Néo-Zélandais pourra redresser la fortune de l’Australie après son résultat à égalité en Coupe du Monde de Rugby.