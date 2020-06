Activision élimine les clips de guerre froide de Black Ops

Plus tôt cette semaine, des images de Call of Duty 2020 en quelque sorte divulgué en ligne. Bien qu’il s’agisse d’un clip pré-alpha basse résolution, Activision n’a pas tardé à émettre des avertissements pour atteinte aux droits d’auteur, ce qui a entraîné Twitter, Reddit et YouTube à réprimer les fuites et à suspendre les comptes. Cependant, les images semblent corroborer les informations selon lesquelles le prochain titre sera développé par Treyarch Black Ops Cold War.

Black Ops Cold War a été mentionné pour la première fois par confiance Appel du devoir initiés, TheGamingRevolution et Okami. Depuis lors, plusieurs sites Web, dont Eurogamer, ont confirmé ces informations à partir de leurs sources. Le jeu reviendrait à un cadre historique et le clip, bien que bref, semblait corroborer cela, il semble donc que Treyarch supprime le cadre futuriste. Apparemment, Black Ops Cold War sera en quelque sorte un « redémarrage en douceur » similaire à Guerre moderne.

Selon un autre bailleur connu, Tom Henderson (qui s’appelait auparavant LongSensation avant sa suspension sur Twitter), Black Ops Cold War comprendra les cartes Nuketown, Jungle, Summit et Firing Range préférées des fans. Le jeu ne serait pas livré avec son propre mode Battle Royale, mais intégrera Warzone, ce qui est logique.

Activision a récemment confirmé que les défis de développement liés à COVID-19 n’auront pas d’impact sur ses plans de sortie 2020. Les fans s’attendaient à voir Black Ops Cold War lors de la révélation de la PlayStation 5, qui a maintenant été repoussée en raison d’événements en cours aux États-Unis. Nous n’avons actuellement aucune autre information sur une révélation mais garderons nos lecteurs informés alors restez à l’écoute.

[Source: Reddit]