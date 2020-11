Activision Blizzard veut toutes ses franchises sur mobile

Après le succès de Call of Duty: Mobile, qui a franchi 300 millions de téléchargements en un an seulement, Activision Blizzard cherche également à intégrer ses autres jeux sur mobile. Des membres seniors d’Activision Blizzard ont révélé lors de l’appel aux résultats du troisième trimestre de la société qu’elle prévoyait d’investir davantage dans le mobile.

Daniel Alegre, président et COO d’Activision Blizzard, a déclaré: [Activision’s] franchises sur des milliards d’appareils mobiles »est« de loin [its] la plus grande opportunité. » Il a ajouté qu’il souhaitait capitaliser sur cela et prévoyait d’amener toutes les franchises de l’entreprise sur le mobile.

Jusqu’à présent, Blizzard a déjà annoncé qu’il apporterait Diablo aux appareils mobiles. Diablo Immortel a été annoncé lors de la BlizzCon 2018 et est en cours de développement pour Android et iOS en partenariat avec l’entreprise technologique chinoise NetEase.

« Diablo Immortel a vu une réponse extrêmement enthousiaste dans les tests internes au troisième trimestre et va bientôt entrer dans les tests régionaux externes », a déclaré Alegre.

Alegre a également révélé qu’il y avait actuellement «plusieurs titres mobiles Blizzard en cours de développement».

Lorsqu’on lui a demandé d’apporter son jeu de bataille royale, Call of Duty: Warzone, au mobile, le président d’Activision, Rob Kostich, a déclaré qu’Activision voit «une grande opportunité de connecter davantage l’expérience mobile à ce qui se passe sur console et PC et [this] comprend Warzone. » Selon une liste d’emplois désormais supprimée sur le site Web de l’entreprise, Activision envisage peut-être de développer une version mobile de Warzone.

Kostich a également déclaré qu’Activision «voit un fort potentiel pour Call of Duty: Mobile. » Le jeu sortira bientôt sur le lucratif marché chinois. Il est actuellement en cours de test dans le pays et plus de 50 millions de personnes se sont déjà pré-inscrites pour le jeu.

«Nous voyons une voie claire pour continuer à grandir Call of Duty’s portée, engagement et investissement des joueurs sur mobile dans le plus grand marché du jeu mobile au monde », a déclaré Kostich.

Activision n’est pas la seule entreprise à voir le potentiel du marché des jeux mobiles. Après le succès explosif de PUBG sur les smartphones, Electronic Arts et Riot Games ont également annoncé deux de leurs titres phares, Apex Legends et League of Legends, pour les appareils mobiles. Émeutes League of Legends: Rift sauvage est actuellement en version bêta ouverte dans certaines régions du monde.

Partager : Tweet