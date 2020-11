Activision Blizzard apportera toutes ses franchises au mobile dans les années à venir

Activision Blizzard gagne beaucoup d’argent après la sortie de Call of Duty: Mobile et prévoit d’en faire encore plus. Suivant la même formule, le géant américain a confirmé que toutes ses franchises deviendraient mobiles à un moment donné dans le futur.

Lors d’un récent appel d’investisseurs, le président et COO d’Activision Blizzard, Daniel Alegre, a révélé que la société prévoyait d’exposer un public encore plus large à ses franchises, et que le mobile en était un aspect essentiel.

Avec Call of Duty: Mobile dépassant récemment les 300 millions de téléchargements en un an à peine, Activision Blizzard est dans une si bonne position dans l’écosystème du jeu mobile que nous attendons plus de titres de la société américaine dans les mois à venir. Activision Blizzard travaille déjà sur Diablo Immortal et Crash: On The Run, devrait sortir l’année prochaine. D’autres franchises populaires comme Overwatch et StarCraft pourraient également être portées sur mobile, bien que nous doutions que ce soit possible avec World of Warcraft, une autre des oies d’or d’Activision Blizzard.

Franchement, en regardant combien d’argent Activision Blizzard a tiré de tous ses jeux mobiles, il est difficile de croire que la société la laissera glisser et n’essaiera pas de surfer sur la vague du succès. En seulement trois mois (juillet-septembre 2020), Activision Blizzard a gagné environ 660 millions de dollars grâce aux jeux mobiles, ainsi que 515 millions de dollars et 695 millions de dollars respectivement grâce à ses jeux PC et console.