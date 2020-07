Action Launcher ajoute la prise en charge de nouveaux styles d’icônes adaptatifs dans une nouvelle mise à jour importante

Action Launcher version 46 est maintenant disponible pour les utilisateurs, ajoutant un certain nombre de nouvelles fonctionnalités.

Ils incluent cinq nouveaux styles d’icônes adaptatifs et un nouveau sélecteur de couleurs manuel pour Quicktheme.

La nouvelle version ajoute également la prise en charge des sauvegardes automatiques quotidiennes de la mise en page sur Google Drive, ainsi que la prise en charge d’Android 11.

Cela fait plus de sept mois qu’Action Launcher, l’une de nos applications de lancement préférées pour Android, a reçu une nouvelle mise à jour. Aujourd’hui, le développeur Chris Lacy a annoncé une petite mise à jour de la version 46 de l’application, apportant un certain nombre de nouvelles fonctionnalités et améliorations, dont certaines provenant des demandes des fans.

Si vous aimez essayer de nouveaux styles d’icônes, la nouvelle version d’Action Launcher vous a couvert. La version 46 propose cinq nouveaux styles d’icônes adaptatifs pour modifier l’apparence des icônes de votre smartphone. Les nouveaux ajouts incluent Flower, Hexagon, Pebble, Square (conique) et Vessel. Ils peuvent être utilisés à la fois sur des icônes individuelles et sur des dossiers.

Une autre nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs d’accéder à une fonction de sélection manuelle des couleurs pour personnaliser Quicktheme. En outre, Action Launcher a ajouté un moyen d’activer une sauvegarde quotidienne automatique de la mise en page sur Google Drive. Lacy souligne que la fonction de sauvegarde est le seul moment où le lanceur transfère des informations sur la disposition d’un utilisateur ou l’utilisation de l’application.

Enfin, Action Launcher version 46 ajoute la prise en charge d’Android 11. Cela inclut l’ajout de la prise en charge des nouvelles fonctionnalités de confidentialité du système d’exploitation pour l’accès au stockage des applications et des appareils.

D’après l’article de blog de Lacy, il semble que nous n’aurons pas à attendre aussi longtemps pour Action Launcher version 47. Si vous n’avez pas encore essayé Action Launcher, vous devriez vous rendre sur le Google Play Store dès maintenant et lui donner un tourner. Une fois que vous avez fait, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous.