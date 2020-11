Action Flick Redemption Day tombe en janvier, regardez la bande-annonce

Pour ceux d’entre vous qui craignaient de ne pas avoir vos films d’action rah-rah de sitôt, Jour de la rédemption est là pour étancher votre soif. En vedette Gary Dourdan, Serinda Swan, Martin Donovan, Ernie Hudson, Samy Naceri, et Andy Garcia, ce film d’action met en scène Dourdan en tant que capitaine de la marine américaine dont la femme est kidnappée par un groupe terroriste. Devine quoi? c’était une très mauvaise idée de la part de ces types. Vous pouvez deviner ce qui se passe quand il va la sauver, j’en suis sûr. Vous pouvez regarder la bande-annonce de Jour de la rédemption ci-dessous, ainsi que voir l’affiche incroyablement hilarante.

Synopsis et affiche du jour de la rédemption

À peine rentrée chez elle, Kate, l’épouse du capitaine de la marine américaine décorée Brad Paxton (Gary Dourdan), est kidnappée par un groupe terroriste alors qu’elle travaillait au Maroc. «

C’est une sortie de Saban Films, et bon sang, ont-ils bombardé le marché numérique avec des films comme celui-ci. Allez sur votre application de streaming numérique préférée et parcourez la nouvelle section de locations, et vous rencontrerez au moins 5 films d’eux. Cela semble fonctionner, cependant, cette année sans sortie en salles. Je parie que ces entreprises numériques nettoient cette année. Bien qu’il y ait eu des films étonnamment bons dans toutes ces versions, cela ne ressemble pas à l’un d’entre eux. Plus que disposé à se tromper, mais cela ressemble à un film d’action douloureusement terne par les chiffres. Je suppose que nous le saurons tous en janvier. Jour de la rédemption, avec Gary Dourdan, Serinda Swan, Martin Donovan, Ernie Hudson, Samy Naceri et Andy Garcia, sortira dans certaines salles le 8 janvier et les services numériques le 12 janvier.