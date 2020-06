Acteurs clés du marché de l’équipement de manipulation des patients Invacare Corporation, Etac AB, Permobil, Joerns Healthcare LLC, Handicare

Marché mondial des équipements de traitement des patients par mode (équipement mécanique, équipement non mécanique), type de produit (lits médicaux, équipement de repositionnement des patients, aide à la mobilité, sécurité de salle de bain et aides ambulatoires), type de soins (soins de longue durée, soins bariatriques, aigus et critiques) Soins, soins des plaies, prévention des chutes et autres), accessoires (accessoires de lit d’hôpital, accessoires de lit médical, accessoires de levage, accessoires de transfert, accessoires de civière et autres), utilisateur final (hôpital, paramètres de soins à domicile, établissements de soins pour personnes âgées et autres), géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2026

Le marché mondial des équipements de manutention des patients devrait enregistrer un TCAC sain de 10,6% au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

Certains des principaux participants opérant sur ce marché sont OpeMed Ltd., Vendlet ApS, V. Guldmann A / S, DJO LLC, Hill-Rom Services Inc, Invacare Corporation, Etac AB, Permobil, Joerns Healthcare LLC, Handicare, Stiegelmeyer GmbH & Co. KG, Stryker, Sunrise Medical LLC, LINET, Arjo, Mangar Health, Benmor Medical Limited, PARAMOUNT BED CO., LTD., Drive DeVilbiss Sidhil Ltd., Medline Industries, Inc.

Le rapport sur le marché international des équipements de manutention des patients a été formé avec la collecte et l’estimation systématiques d’informations sur le marché pour l’industrie des dispositifs médicaux. Toutes ces informations sont fournies sous une forme qui donne correctement des explications sur divers faits et chiffres à l’entreprise. Les données de marché décrites dans le rapport aident à distinguer les diverses opportunités de marché présentes dans le monde pour l’industrie des dispositifs médicaux. Ce rapport contient des informations précises sur les tendances du marché, les changements industriels et le comportement des consommateurs, etc. La prise en compte de tels rapports d’études de marché est toujours avantageuse pour toute entreprise, que ce soit à petite ou à grande échelle, pour la commercialisation de produits ou de services. L’étude analytique de ce rapport sur le marché mondial des équipements de manipulation des patients soutient la cartographie des stratégies de croissance pour augmenter les ventes et renforcer l’image de marque sur le marché.

Segmentation: marché mondial des équipements de traitement des patients

Par mode (équipement mécanique, équipement non mécanique),

Par type de produit (lits médicaux, équipement de repositionnement des patients, aide à la mobilité, sécurité de salle de bain et aides ambulatoires),

Par type de soins (soins de longue durée, soins bariatriques, soins aigus et critiques, soins des plaies, prévention des chutes et autres),

Par accessoires (accessoires de lit d’hôpital, accessoires de lit médicalisé, accessoires de levage, accessoires de transfert, accessoires de civière et autres),

Par utilisateur final (hôpital, établissements de soins à domicile, établissements de soins pour personnes âgées et autres),

Par géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2026

Table des matières:

1. INTRODUCTION

1.1 OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 1.2 DÉFINITION DU MARCHÉ 1.3 VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ MONDIAL DE L’ÉQUIPEMENT DE MANUTENTION DES PATIENTS 1.4 MONNAIE ET ​​PRIX 1.5 LIMITATIONS 1.6 MARCHÉS COUVERTS

2 SEGMENTATION DU MARCHÉ

2.1 MARCHÉS COUVERTS 2.2 ÉTENDUE GÉOGRAPHIQUE 2.3 ANNÉES CONSIDÉRÉES POUR L’ÉTUDE 2.4 MONNAIE ET ​​PRIX 2.5 MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE 2.6 ENTREVUES PRIMAIRES AVEC DES RESPONSABLES D’OPINION CLÉS 2.7 GRILLE DE POSITION SUR LE MARCHÉ DBMR 2.8 GRILLE DE COUVERTURE D’APPLICATION DE MARCHÉ 2.9 LA CATÉGORIE VS GRILLE DE TEMPS 2.10 DBMEN MATR ANALYSE DES ACTIONS 2.12 MODÉLISATION MULTIVARIAIRE 2.13 COURBE DU CALENDRIER DES PRODUITS 2.14 SOURCES SECONDAIRES 2.15 HYPOTHÈSES

3 APERÇU DU MARCHÉ

3.1 CONDUCTEURS

3.1.1 CROISSANCE DE LA POPULATION GÉRIATRIQUE 3.1.2 AUGMENTATION DE LA PRÉVALENCE DES MALADIES CHRONIQUES 3.1.3 ÉMERGENCE DE PRODUITS TECHNOLOGIQUES AVANCÉS

3.2 CONTRAINTES:

3.2.1 COÛT ÉLEVÉ DES FAUTEUILS ROULANTS AVANCÉS 3.2.2 MANQUE DE PROFESSIONNELS AYANT ACCÈS À LA TECHNOLOGIE

3.3 OPPORTUNITÉS

3.3.1 RISQUE ÉLEVÉ DE BLESSURES MUSCULO-SQUELETTIQUES POUR LES SOIGNANTS 3.3.2 AUGMENTATION DES BESOINS MÉDICAUX NON SATISFAITS DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT

3.4 DÉFIS

3.4.1 DIFFICULTÉS DE MANIPULATION DES PATIENTS BARIATRIQUES

4 SOMMAIRE EXÉCUTIF

5 APERÇUS PREMIUM

6 PRINCIPALES APERÇUS PRIMAIRES

7 MARCHÉ MONDIAL DE L’ÉQUIPEMENT DE MANUTENTION DES PATIENTS, PAR MODE

8 MARCHÉ MONDIAL DE L’ÉQUIPEMENT DE MANUTENTION DES PATIENTS, PAR TYPE DE PRODUIT

9 MARCHÉ MONDIAL DE L’ÉQUIPEMENT DE MANUTENTION DES PATIENTS, PAR TYPE DE SOINS

10 MARCHÉ MONDIAL DE L’ÉQUIPEMENT DE MANUTENTION DES PATIENTS, PAR ACCESSOIRES

11 MARCHÉ MONDIAL DE L’ÉQUIPEMENT DE MANUTENTION DES PATIENTS, PAR UTILISATEUR FINAL

12 MARCHÉ MONDIAL DE L’ÉQUIPEMENT DE MANUTENTION DES PATIENTS PAR GÉOGRAPHIE

13 MARCHÉ MONDIAL DE L’ÉQUIPEMENT DE MANUTENTION DES PATIENTS, PAYSAGE DE L’ENTREPRISE

14 PROFILS D’ENTREPRISE

Raisons d’acheter ce rapport

Ce rapport sur le marché mondial des équipements de manipulation des patients fournit une analyse précise de l’évolution de la dynamique concurrentielle Il offre une perspective prospective sur différents facteurs qui stimulent ou freinent la croissance du marché Il fournit une prévision sur six ans évaluée sur la base de la croissance prévue du marché Il aide à comprendre les segments de produits clés et leur avenir Il fournit une analyse précise de la dynamique changeante de la concurrence et vous permet de devancer vos concurrents Il aide à prendre des décisions commerciales éclairées en ayant une vision complète du marché et en effectuant une analyse approfondie des segments de marché.

