Cet acteur de Squid Game fera partie de La Casa de Papel et il jouera le rôle de …

La plateforme Netflix a récemment ajouté la série coréenne Squid Game, qui est devenu un succès mondial avec un énorme accueil par le public, ce qui a permis de présenter ces acteurs en dehors de leur pays. Il semble que de grandes choses s’annoncent pour les membres de cette série, déjà que l’acteur Park Hae Soo a été confirmé comme faisant partie de La Casa de Papel, mais dans la nouvelle version coréenne.

La série espagnole La Casa de Papel a été l’une des productions les plus populaires de ce pays. Elle en est actuellement à sa cinquième saison et la deuxième et dernière partie est attendue le 3 décembre 2021, ce qui marquera la fin de cette importante production, du moins de cette version, car la Corée cherche à faire sa propre adaptation et a déjà choisi les acteurs.

Lors de la présentation de ce projet, il a été révélé que l’acteur Park Hae Soo fera partie de La Casa de Papel dans la version coréenne et donnera vie au personnage de Berlin, ce qui sera donc quelque peu similaire à son rôle de Cho Sang-woo dans Squid Game, bien qu’il n’y ait toujours pas de date de sortie possible pour cette version et si elle arrivera ou non sur la plateforme Netflix.

La Casa de Papel. Version coréenne. Le casting. Prochainement. pic.twitter.com/9AlPqaoQuG — Netflix France (@NetflixFR) April 2, 2021

Squid Game est actuellement disponible sur Netflix et a réussi à se positionner parmi les productions les plus regardées. Malgré son succès, on ignore s’ils travaillent sur une deuxième saison ou une sorte de spin-off qui étende cet univers.