Achetez une Samsung Galaxy Watch remise à neuf pour moins de 150 $ sur Amazon

La quantité de Les premières offres du Black Friday qui sont maintenant en ligne sur Amazon sont stupéfiantes, ce qui rend l’identification des meilleurs d’entre elles une tâche difficile. Nous sommes ici pour rendre l’ensemble du processus beaucoup plus facile, et pour le moment, nous aimerions souligner une excellente offre Amazon pour ceux qui cherchent à acheter une montre intelligente.Le top de Samsung Galaxy Watch est maintenant disponible à l’achat pour moins de 150 $. Certes, il s’agit d’une unité remise à neuf, vous économiserez 70 $ si vous prenez la smartwatch pendant qu’elle est en vente. Pour votre information, une Samsung Galaxy Watch remise à neuf se vend généralement 220 $ sur Amazon.



Montre Samsung Galaxy (42 mm) Or rose (Bluetooth) (renouvelée)

Il y a une autre chose importante à ajouter. Le modèle le moins cher est disponible en or rose et ne prend pas en charge LTE. Cependant, pour seulement 5 $ de plus, vous pouvez obtenir la version compatible LTE de Samsung Galaxy Watch (42 mm), bien qu’elle soit également disponible en or rose.

Le modèle Silver n’est pas en vente pour le moment, mais vous pouvez le récupérer pour seulement 175 $, ce qui est toujours une bonne affaire. Tout comme les deux autres, il est livré dans un état «renouvelé», il a donc été d’occasion avant qu’Amazon ne le mette à nouveau en vente.