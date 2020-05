Achetez une Honda City BS6 de génération actuelle avec jusqu’à 1 Rs de rabais Lakh!

Honda offre d’énormes réductions sur l’essence BS6 City de génération actuelle jusqu’à 1 lakh Rs avant l’arrivée de la nouvelle génération City vers la fin du mois de mai. C’est peut-être le meilleur moment pour mettre la main sur un.

Honda a déployé les versions conformes à la norme BS6 de la ville de génération actuelle vers la fin de 2019, même si elle prévoyait déjà de faire entrer la ville de nouvelle génération en Inde très bientôt. La nouvelle génération de Honda City est juste au coin de la rue. En fait, il aurait déjà été lancé si le verrouillage n’avait pas été imposé. Cependant, Honda veut effacer autant d’unités de la ville BS6 de génération actuelle que possible avant l’arrivée de la nouvelle voiture et en effet, ils offrent d’énormes remises jusqu’à 1 lakh Rs sur la ville. Peut-être que le temps n’a jamais été aussi favorable que cela si vous aviez voulu une Honda City.

Honda offre des rabais allant jusqu’à Rs 1 lakh sur la génération actuelle de la ville avant l’arrivée de la nouvelle génération.

Les remises commencent directement à partir des variantes de spécifications inférieures de la Honda City – SV MT, V MT et V CVT. Ces variantes sont chacune proposées avec une remise en espèces de Rs 25,000 et en outre, il y a un bonus d’échange de Rs 20,000. L’économie totale sur ces variantes peut ainsi atteindre 45 000 roupies. Passant à la variante VX MT de milieu de gamme, il est disponible avec une remise en espèces fixe de 37 000 roupies, puis un bonus d’échange de 35 000 roupies. Économiser sur la variante VX MT de milieu de gamme s’élève donc à Rs 72,000.

C’est cependant sur les variantes haut de gamme de la Honda City – ZX MT, VX CVT et ZX CVT – que l’on peut bénéficier d’une remise allant jusqu’à Rs 1 lakh. Honda offre une remise en espèces forfaitaire de Rs 50,000 ainsi qu’un bonus d’échange de Rs 50,000 avec le montant total de la remise s’élevant ainsi à Rs 1 lakh. Et cette remise est exclusive des remises d’entreprise supplémentaires pour ceux qui peuvent en bénéficier. Honda ne vend que des variantes essence BS6 de la City actuelle et ces remises ne sont valables que pour les variantes essence. Les variantes diesel de la City avaient été abandonnées début avril.

La City, de génération actuelle, est propulsée par un moteur à essence de 1,5 L conforme à BS6 qui produit 119 ch. Même si sa plainte BS6, ce moteur ne sera pas transféré à la voiture de prochaine génération. Honda apporte un tout nouveau moteur à essence de 1,5 L avec un pignon de soupape à double arbre à cames en tête (DACT) pour la prochaine génération de City. Il produira 121 ch, ce qui n’est qu’un incrément de 2 ch par rapport au moteur actuel, mais il devrait être beaucoup plus raffiné avec une distribution de puissance plus linéaire sur la plage de régime. Le moteur diesel de 1,5 L fera également son retour dans la nouvelle génération City sous forme BS6.

Honda n’éliminera pas non plus la version actuelle de la City et elle continuera d’être vendue aux côtés de la voiture de nouvelle génération. Même Hyundai a fait la même chose avec le Grand i10 et le Nios. Le modèle actuel verra cependant une baisse significative des prix une fois la nouvelle voiture arrivée et il ne permettra à Honda de fonctionner que sur un segment beaucoup plus large. Le modèle actuel parviendra également au segment de la flotte. Alors que les entreprises reprennent et que des assouplissements sont en place au milieu du verrouillage, Honda a rouvert 118 salles d’exposition et 155 centres de service à travers l’Inde. Vous pouvez également bénéficier de ces réductions sur la ville actuelle de la plateforme de vente en ligne «Honda from Home». Pendant ce temps, la nouvelle ville devrait arriver fin mai.