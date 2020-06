Achetez un iPhone remis à neuf pour aussi peu que 150 $ chez Woot

Woot gère l’une des plus grandes ventes d’iPhone d’Apple, donc si vous n’êtes pas gêné par le fait que ce sont des appareils rénovés, il y a de fortes chances que vous en trouviez beaucoup ce week-end. Maintenant, bien sûr, vous ne trouverez pas tous les modèles d’iPhone lancés par Apple au cours des deux dernières années, mais il y a suffisamment d’options pour l’essayer.Comme le titre l’indique, le smartphone Apple le moins cher que vous pouvez obtenir de Woot à droite est maintenant l’iPhone 7, qui est disponible pour prix entre 150 $ et 180 $, selon le modèle (32 Go ou 128 Go). Il est important d’ajouter que ces appareils sont compatibles GSM, donc ils ne fonctionneront pas sur Sprint et Verizon. Ensuite, nous avons le iPhone 7 Plus qui se vend aussi peu que 230 $. Le modèle le plus cher coûte 270 $ et est livré avec 256 Go, mais c’est épuisé. Le seul modèle que vous pouvez obtenir en ce moment est l’iPhone 7 Plus 128 Go, au prix de 260 $.

Une version iPhone plus récente, la L’iPhone 8 d’Apple peut être acheté pour seulement 240 $ si vous choisissez le 64 Go ou 280 $ pour le modèle 256 Go. Tout comme les deux autres variantes, celle-ci ne fonctionne qu’avec les réseaux GSM.

Il est difficile de croire que l’iPhone X a été lancé il y a trois ans, et pourtant le téléphone se vend toujours comme des petits pains. Woot l’a en vente pour aussi peu que 450 $ (64 Go), mais si vous voulez plus de stockage, vous pouvez obtenir le 256 Go pour 500 $.

Enfin et surtout, l’iPhone XS est le seul à être entièrement déverrouillé, ce qui signifie qu’il fonctionnera avec tous les principaux opérateurs aux États-Unis. La version 64 Go est en vente pour 480 $, tandis que le modèle 256 Go est au prix de 550 $.