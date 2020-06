Achetez un ancien produit phare OnePlus pour seulement 300 $

le Le OnePlus 6T a été lancé il y a près de deux ans, mais reste sans doute l’un des meilleurs smartphones lancés par la société chinoise. Mis à part son matériel haut de gamme, le OnePlus 6T était un véritable tueur phare, ce qui signifie qu’il offrait toutes les fonctionnalités premium pour une fraction du prix que les autres marques demanderaient pour leurs appareils haut de gamme. Plus important encore, le OnePlus 6T a été récemment mis à jour vers Android 10, le téléphone reste donc suffisamment compétitif au cas où vous ne pourriez pas vous permettre d’acheter un produit phare plus récent. Deux ans après ses débuts sur le marché, le OnePlus 6T se vend tout de suite 550 $ aux États-Unis.

La bonne nouvelle est que B&H Video offre maintenant une remise massive de 250 $ sur le OnePlus 6T, ce qui signifie que vous pourrez en obtenir un pour seulement 300 $. C’est une offre incroyable pour un grand produit phare, même s’il est plus ancien.

Le OnePlus 6T est déverrouillé et il fonctionnera sur les réseaux AT&T, T-Mobile et Verizon, mais il n’est pas compatible avec Sprint. Nous conseillons à quiconque souhaite en savoir plus sur le smartphone de lire en profondeur OnePlus 6T examine au cas où ils prévoient de profiter de l’accord.