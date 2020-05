Achetez Maruti Baleno avec de fortes réductions allant jusqu’à Rs 35,000 pour mai ’20

Maruti Suzuki offre une remise considérable allant jusqu’à Rs 35,000 sur le BS6 Baleno. Cependant, la remise est différente pour toutes les variantes.

Maintenant que les concessions ont commencé à s’ouvrir, les rabais et les offres pleuvent. Pour récupérer les lourdes pertes subies par les constructeurs dans ce verrouillage, ils offrent des rabais importants sur presque toutes les voitures. Dans le cas de Maruti Suzuki, vous avez des offres applicables à toutes les voitures à l’exception de l’essence Ertiga et Vitara Brezza.

Variante Baleno Offre Sigma Rs 35,000 Delta Rs 30,000 Alpha Rs 30,000 Zeta Rs 30,000

Comme vous pouvez le voir, la variante Sigma de base bénéficie de la remise la plus élevée de Rs 35,000. L’offre comprend un escompte de 20 000 roupies et 15 000 roupies en prime d’échange. Les variantes Delta, Alpha et Zeta bénéficient d’une remise en espèces de 15 000 roupies et d’un bonus d’échange de 15 000 roupies. Les prix de BS6 Baleno commencent à Rs 5,63 Lakhs jusqu’à Rs 8,96 Lakhs (ex-showroom).

Lisez aussi: Est-ce que ce lifting Maruti Suzuki Swift se dirigera bientôt en Inde?

Maruti Baleno a le choix entre deux options de moteur, y compris un moteur à essence à quatre cylindres de 1,2 litre et le même moteur avec une technologie hybride douce. Le moteur régulier produit 83 PS tandis que l’unité hybride doux produit 90 PS de puissance de crête. Le couple de pointe reste le même pour les deux à 113 Nm. Le moteur à essence est livré avec un MT à 5 vitesses et une CVT, tandis que l’hybride à essence obtient une boîte de vitesses manuelle uniquement.

Les caractéristiques à bord du Baleno comprennent des phares de projecteur à LED, des feux de jour à LED, du verre taillé UV, un bouton-poussoir de démarrage, une climatisation automatique, un siège conducteur réglable en hauteur, un système d’infodivertissement SmartPlay studio avec Android Auto et Apple CarPlay, une commande vocale, une commande audio au volant, ORVM électriques et bien plus encore.

Les caractéristiques de sécurité à bord comprennent deux coussins gonflables avant, ABS avec EBD, IRVM à atténuation automatique, capteurs de stationnement arrière, caméra de stationnement arrière et bien plus encore. Baleno reste l’une des berlines haut de gamme les plus abordables que vous pouvez acheter parmi ses rivaux, notamment Toyota Glanza, Volkswagen Polo, Tata Altroz, Hyundai i20 et Honda Jazz.

Lire aussi: Maruti Suzuki peut des rabais allant jusqu’à Rs 45K – WagonR, Alto et plus

Si vous souhaitez acheter le Baleno encore moins cher, vous pouvez opter pour Toyota Glanza. Ce dernier est un Baleno rebadged avec les mêmes moteurs, les mêmes caractéristiques et les mêmes composants. Même sa réparation est la même, mais Toyota offre un meilleur package de garantie à un prix légèrement inférieur.