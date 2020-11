Achetez les nouvelles chaussures Adidas de Miles Morales, la fenêtre de production de la série «  Peacemaker  » et plus – / Film

Vous voulez acheter les chaussures Adidas qui Miles Morales porte dans le nouveau Homme araignée Jeu? Combien d’argent Square Enix perdra-t-il en raison de Les Avengers de Marvel mauvaises ventes? Envie de gagner un Crise sur des terres infinies script signé par Grant Gustin et Ezra Miller? Comment Robin Mourir dans Batman contre Superman? Quand le Suicide Squad série dérivée Pacificateur commencer à tirer? Tout cela et plus encore dans cette édition de Bits de super-héros.

Cette nouvelle Storyboards Marvel featurette parle à cosplayeurs sur leur processus et la communauté fandom.

Photos de l’ensemble de Superman et Lois donner un aperçu flou du nouveau costume porté par Tyler Hoechlin.

Spider-Man est cool et tout, mais quand Spider-Lamp aura-t-il son propre jeu? pic.twitter.com/9BpeL9gdqa – YongYea (@YongYea) 7 novembre 2020

Un pépin dans le Spider-Man: Miles Morales jeu vidéo a permis à quelqu’un de se balancer comme lampe chauffante.

Éditeur Marvel Entertainment John Nee a été licencié dans le cadre des malheureuses réductions de COVID-19 de Disney.

Square Enix aurait perdu plus de 63 millions de dollars en raison de la sous-vente du Les Avengers de Marvel jeu vidéo.

Une collection de couvertures de bandes dessinées en l’honneur de Wonder Woman 1984 ont été retardés et feront leurs débuts en 2021.

Adidas sortira les baskets portées par Miles Morales dans le tout nouveau Homme araignée Jeu PlayStation.

Marc Guggenheim met aux enchères une Crise sur des terres infinies script signé par Grant Gustin et Ezra Miller.

