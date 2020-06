Achetez la ville Honda actuelle avec des réductions allant jusqu’à Rs 1 Lakh!

Honda offre d’énormes rabais et offres sur la génération actuelle City avant la prochaine mise à niveau de la berline!

Honda City est l’une des berlines les plus populaires en Inde et est désormais disponible avec de nombreuses réductions et offres. Alors que la nouvelle City arrive, la version sortante coexistera mais restera à l’arrière. Les prix de la ville commencent maintenant à Rs 9,91 Lakhs pour atteindre Rs 14,31 Lakhs (ex-showroom Delhi).

Honda offre des rabais officiels allant jusqu’à Rs 1 Lakh sur la ville. Cependant, les offres sont différentes pour chaque variante avec la remise la plus faible de seulement 45 000 roupies. Voici le classement détaillé de toutes les remises sur les différentes variantes.

Variantes Des offres Total CVT ZX et VX 50000 rabais + 50000 bonus d’échange 1 Lakh ZX Manual 50000 rabais + 50000 bonus d’échange 1 Lakh VX Manual 37,000 Remise + 35,000 Remise 72 000 Manuel SV et V 20000 rabais + 20000 bonus d’échange 45 000

Si vous optez pour les variantes VX et ZX CVT haut de gamme, vous pouvez obtenir une réduction de Rs 1 Lakh. Même sur la variante manuelle ZX, vous obtenez une remise totale de Rs 1 Lakh. Sur la deuxième variante VX en ligne, vous obtenez une offre totale de RS 72 000. Enfin, sur la variante V de base et SV de base, vous obtenez la remise la plus basse de Rs 45,000.

La variante haut de gamme ZX CVT vaut pour Rs 14,31 Lakhs et avec les offres appliquées, vous pouvez l’obtenir pour un Lakh moins cher. De même, la variante manuelle ZX va pour Rs 13.01 Lakhs et est livrée avec toutes les cloches et les sifflets. Avec des remises appliquées, cela pourrait être moins cher que beaucoup de variantes haut de gamme d’autres concurrents comme Ciaz et Verna.

Le moteur diesel de 1,5 litre a été abandonné en raison des normes BS6 et fera un retour sur la nouvelle génération City. Il s’agit maintenant d’une berline à essence qui est le même moteur à essence i-VTEC de 1,5 litre. Le moteur produit 117 ch et 145 Nm de couple maximal, couplé à un MT à 5 vitesses et à une boîte de vitesses CVT.

La nouvelle City continuera avec les mêmes moteurs, mais le moteur à essence recevra un système hybride doux en standard. De plus, le moteur diesel recevra enfin une boîte de vitesses CVT. Dans sa compétition, seule Hyundai Verna propose un moteur diesel ainsi que la combinaison diesel-auto. Les autres berlines sont équipées uniquement de moteurs à essence.