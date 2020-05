Achetez BS6 Mahindra XUV300 avec une remise allant jusqu’à Rs 65,000

Mahindra offre de fortes remises sur XUV300 avec des offres de réduction allant jusqu’à Rs 65,000. Les offres sont différentes pour chaque variante.

Pour compenser les lourdes pertes subies au cours des deux mois précédents, les constructeurs offrent de fortes remises sur leurs voitures. Dans le cas de Mahindra, il offre une remise importante de près de Rs 3 Lakhs pour le SUV Alturas. Cependant, parmi les voitures économiques, vous avez l’une des meilleures offres pour BS6 Mahindra XUV300.

Une variante Remise W4 50 000 W6 55 000 W8 et W8 (O) 65 000

Pour la variante W4, vous bénéficiez d’une remise en espèces de 20 000 roupies et d’un bonus d’échange de 30 000 roupies. Le bonus d’échange reste également le même pour les deux autres variantes. Pour la variante W6, vous avez une remise en espèces de Rs 25 000 et pour les variantes haut de gamme, vous obtenez Rs 35 000 en tant que remise.

Cette offre est applicable aux moteurs essence et diesel ainsi qu’aux versions manuelle et AMT. La gamme de prix de l’essence BS6 Mahindra XUV300 commence à Rs 8.3 Lakhs jusqu’à Rs 11.99 Lakhs. Les variantes diesel sont au prix de 8,69 Lakhs à Rs 12,69 Lakhs (tous les prix hors showroom). Fait intéressant, la mise à niveau BS6 a augmenté les prix des variantes diesel de seulement 900 roupies.

Sous le capot, vous avez un moteur turbo-essence à trois cylindres de 1,2 litre et un moteur diesel de 1,5 litre. Le moteur turbo-essence est bon pour 110 PS et 200 Nm de couple maximal. Le moteur diesel est plus puissant, produisant 117 PS et 300 Nm de couple maximal. Alors que le moteur à essence est livré en standard avec un MT à 6 vitesses, vous avez la possibilité de choisir une boîte de vitesses AMT uniquement avec le moteur diesel.

Les caractéristiques à bord du XUV300 comprennent des capteurs de stationnement avant et arrière, 7 coussins gonflables, des freins à disque arrière, un toit ouvrant électrique, une climatisation à deux zones, un affichage de la position des pneus, un système d’infodivertissement à écran tactile de 17,78 cm avec Android Auto et Apple CarPlay, un régulateur de vitesse, un ESP avec rouleau – sur l’atténuation, l’assistance au démarrage en côte et bien plus encore.

Bientôt, Mahindra va également lancer le XUV300 Sportz qui produit plus de puissance. Avec le même moteur, la variante Sportz produira 130 ch et 230 Nm de couple maximal. C’est 20 BHP et 30 Nm de plus! Il sera basé sur la version haut de gamme et sera associé à une boîte manuelle à 6 vitesses en standard.