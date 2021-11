Où trouver une PS5 en stock ? Conseils pour acheter la dernière console Playstation

La PlayStation 5 de Sony, tout comme la Xbox Series X de Microsoft, est la dernière et la meilleure machine en matière de jeux sur console. Ces deux consoles offrent des temps de chargement incroyablement courts, un ray-tracing avancé pour de meilleurs graphismes et plusieurs formes de rétrocompatibilité pour profiter au maximum de vos jeux classiques favoris et des derniers titres exclusifs. En conséquence, ils sont extrêmement difficiles à obtenir. Et croyez-nous, à la rédac de Betanews, on sait de quoi on parle !

Les deux consoles sont en proie à des pénuries depuis leur lancement en novembre 2020, et c’est pratiquement une course effrénée pour réussir à mettre la main sur l’une d’entre elles lors de leurs réapprovisionnements sporadiques. Dans le cas de la PS5, il y a une pénurie mondiale continue de la puce semi-conductrice du système, en grande partie à cause de la pandémie COVID-19. Malheureusement, cette pénurie devrait se poursuivre jusqu’en 2022, et aucun des deux systèmes ne sera plus facile à obtenir.

J’ai moi-même été à la recherche d’une PS5 pendant plus d’un mois. J’ai vu des gens qui y étaient depuis bien plus longtemps que moi et qui continuent d’essayer. J’ai eu la chance de mettre la main sur une PlayStation 5 dans le temps imparti, mais je peux vous dire que ce n’était pas facile.

Si vous avez toujours du mal à mettre la main sur ces consoles next-gen, voici quelques conseils de quelqu’un qui a vécu la même expérience que vous.

Configurez des alertes sur votre téléphone

L’une des premières choses à faire quand on commence ses recherches est de configurer des notifications sur son téléphone de personnes qui suivent le stock de réappro de magasins vendant des consoles. Il existe plusieurs personnes sur Facebook et même Twitter qui ont des comptes dédiés au suivi du stock de PS5 et Xbox Series X ainsi que des groupes. Ils sont toujours au courant de la date de réapprovisionnement de certains détaillants. N’oubliez pas de vérifier votre téléphone à chaque fois que vous avez une notification.

Restez proche d’une connexion internet qui fonctionne bien

Bizarre comme conseil ? Non, pas du tout parce que, comme on l’a dit plus haut, c’est une course contre la montre ! Le temps est toujours compté lorsqu’il s’agit d’un réapprovisionnement, et les consoles peuvent être vendues en quelques minutes seulement. La dernière chose que vous voulez, c’est manquer une console au moment de passer au paiement parce que votre connexion a été trop lente. Combien de fois, j’ai pu mettre une PS5 dans mon panier et, au moment de payer, impossible, il n’y a plus de stock… (petite pensée pour Micromania !)

Inscrivez-vous sur tous les sites qui vendent les PS5 et Xbox Series X

Ce point peut être un peu fastidieux, mais là encore, il vous fera gagner du temps au moment du paiement. Assurez-vous que vous pouvez enregistrer vos informations de paiement et d’expédition sur le site Web où vous souhaitez acheter. Vous n’aurez pas le temps de sortir vos cartes et d’entrer vos informations lorsque les consoles seront de nouveau en stock, alors vous voudrez pouvoir passer à la caisse aussi rapidement que possible. Autant dire que si vous devez créer un compte, entrer vos informations perso, valider votre mail et ensuite payer, c’est foutu !

Pour vous aider, voici une liste (non exhaustive) de sites qui ont régulièrement des PS5 en stock :

Voir les offres PS5 sur Amazon

Voir les consoles PS5 sur CDiscount

Acheter une PS5 sur Micromania

Obtenir une PS5 sur la Fnac

Voir les PS5 sur Boulanger

Acheter une PS5 sur Darty

Voir les PS5 sur Cultura

Voir les offres PS5 sur Rakuten

Commander une pS5 sur Leclerc

Acheter une PS5 sur Intermarché

Pensez aussi à mettre une alerte sur Leboncoin, il y a parfois des PS5 à vendre à un prix raisonnable et près de chez vous. De même, la Marketplace de Facebook peut vous permettre d’obtenir votre PS5 Standard Edition ou Digital à un prix abordable.

Lisez les conseils des autres

Les personnes qui commentent les messages relatifs au stock des consoles sont des personnes qui ont suivi ou suivent actuellement le même processus que vous. Beaucoup d’entre eux ont des façons différentes de naviguer sur certains sites pour augmenter leurs chances de réussite. N’ayez pas peur d’échanger avec vos camarades de jeu ou de leur demander conseil. Perso, le groupe Facebook Stocks PS5 France m’a été utile, enfin il m’a fait rager plus d’une fois quand j’ai vu notamment un voisin revenir avec une PS5 de Auchan alors que la veille il n’y en avait pas en stock … mais c’est le jeu !

On se détend !

Il s’agit plutôt d’un conseil pour prendre soin de soi, mais ne vous inquiétez pas si vous n’obtenez pas tout de suite une PlayStation 5 ou une Xbox Série X. Je sais exactement à quel point le processus peut être frustrant. Je sais exactement à quel point on pourrait presque craquer et acheter une PS5 2 fois son prix tellement on en peut plus d’attendre le saint Graal, mais il est important de prendre du recul. Cela peut prendre du temps avant d’avoir une nouvelle console entre les mains, alors allez-y doucement et faites de votre mieux ! Après tout, vous ne devez réussir qu’une seule fois dans cette aventure d’achat.

Bonne chance pour obtenir la PS5 que vous voulez et pour découvrir la dernière génération de jeux !