Achat Fitbit de Google face à l’examen de l’UE (mise à jour: Google pourrait avoir un moyen facile de sortir)

Mise à jour, 10 juillet 2020 (10 h 09 HE): L’acquisition de Google Fitbit fait l’objet d’un examen minutieux de la part des décideurs politiques de l’UE, comme décrit dans l’article original ci-dessous. cependant, Reuters a rapporté ce matin que ces mêmes décideurs seraient prêts à donner à Google un moyen facile d’obtenir l’approbation: promettez-vous simplement de ne pas utiliser de données Fitbit pour le ciblage publicitaire.

L’une des plus grandes préoccupations de l’UE concernant l’achat de Google Fitbit est que Google utilisera les données de santé sensibles glanées sur les appareils Fitbit pour mieux cibler les publicités auprès des consommateurs. À son crédit, Google a déjà dit qu’il ne le ferait pas, mais l’UE est probablement à la recherche d’une promesse plus concrète. Comment cela pourrait ressembler n’est pas clair pour le moment.

La Commission européenne, qui doit décider de l’accord d’ici le 20 juillet, a refusé de commenter cette nouvelle.

L’achat de Fitbit par Google pour 2,1 milliards de dollars est examiné de plus près par les régulateurs de l’Union européenne avant qu’ils ne décident d’approuver ou non l’accord.

le Financial Times comprend (via Le bord), les autorités ont envoyé des questionnaires à Google et aux concurrents de Fitbit pour évaluer l’effet de l’accord sur leurs entreprises. L’UE veut savoir comment l’acquisition peut nuire aux applications de suivi de la condition physique dans le Play Store, comment Google pourrait utiliser les données Fitbit pour profiler les utilisateurs pour les annonces et comment l’achat pourrait influencer l’industrie de la santé numérique.

Dans une déclaration précédente à CNET, Google a souligné que les données de Fitbit « ne seront pas utilisées » pour les publicités et que l’accent était mis sur le matériel comme les smartwatches Versa, pas sur les informations.

L’UE s’est donnée jusqu’au 20 juillet pour prendre une décision concernant l’achat de Google. Si l’accord ne reçoit pas l’approbation d’ici là, l’UE peut soit faire de nouvelles demandes à Google, soit lancer une enquête de quatre mois pour résoudre les problèmes en suspens. Une longue enquête est une possibilité distincte étant donné l’ampleur des questions, a déclaré le FT.

Dans l’état actuel des choses, l’organe directeur européen fait face à des pressions venues d’ailleurs. La Commission australienne de la concurrence et de la consommation a exprimé sa crainte que Google utilise les données pour prétendre avoir un avantage sur ses concurrents potentiels, tandis que 20 groupes de consommateurs d’Europe et des Amériques ont fait valoir que l’achat de Fitbit est une chance de limiter un monopole potentiel des données. Bien que l’UE n’ait pas à écouter ces appels à l’action, il ne serait pas surprenant qu’ils influencent la décision à venir.

