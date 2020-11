2020-11-15 20:00:06

Kylie Minogue est devenue « très anxieuse » en lock-out.

Le hitmaker « Spinning Around » admet qu’elle est devenue un peu « agoraphobe » pendant la première semaine de quarantaine, et quand elle s’est finalement forcée à sortir, elle s’est retrouvée « tremblante ».

Elle a déclaré: « C’était terrifiant. J’étais seule. Paul travaillait de chez lui chez lui et ma famille était à Melbourne. Je savais que par rapport à la plupart des gens, je n’avais rien à redire. J’ai un petit morceau d’un terrasse et je sortais tous les jours et je regardais le ciel bleu, sans avion qui le traversait, et je pensais à ma famille. C’était dur et j’étais très anxieux. Au cours de la première semaine, je suis devenu un peu agoraphobe. Je Je regarderais les nouvelles et m’inquiéterais. La dernière fois que j’étais à la maison en Australie, c’était Noël – je n’ai toujours pas pu voir ma famille – et bien que vous puissiez vous parler, vous ne pouvez pas être avec eux. Je me souviens après quelques jours, je me suis fait sortir pour une promenade et je tremblais vraiment. »

Et Kylie a rappelé la générosité de l’un des livreurs locaux.

Elle a ajouté au magazine Mail on Sunday’s You: « Puis de belles choses inattendues se sont produites. J’ai commencé à commander des livraisons à une épicerie locale. Je n’ai pas utilisé mon vrai nom et je ne me suis jamais maquillée, et je faisais tourner deux bas de survêtement et trois T-shirts. J’ai ouvert la porte et mon livreur, Noel, a remis ma nourriture, puis m’a dit qu’il m’avait vu en concert à Hampton Court. Chaque fois que je commandais une livraison – pratiquement tous les jours – Noel se présentait et nous Je bavardais. Il ajoutait de petits tubes de dentifrice et de gel anti-bac. Il était tellement adorable et gentil que ça m’a remonté le moral. «

