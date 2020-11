2020-11-13 11:00:04

Une action en justice de 40 millions de dollars intentée par l’ancienne artiste adulte Samantha Barbash contre les producteurs de «Hustlers» a été rejetée.

Un procès intenté contre la société de production de Jennifer Lopez pour «Hustlers» a été rejeté.

L’ancienne artiste pour adultes Samantha Barbash – dont l’histoire de la vie a inspiré le film de 2019 – avait poursuivi Nuyorican Productions de la star de « Jenny From the Block », ainsi que STX Entertainment, Gloria Sanchez Productions et Pole Sisters LLC pour 40 millions de dollars, après avoir affirmé avoir essayé pour « exploiter » sa ressemblance et son personnage dans le film.

Cependant, la juge de district Denise Côté a accepté plus tôt cette semaine de clore l’affaire.

Les documents obtenus par Entertainment Weekly indiquaient: « La requête en rejet du 29 mai 2020 des défendeurs est accordée. Le greffier du tribunal doit rendre un jugement pour les défendeurs et clôturer l’affaire ».

Samantha avait affirmé que les producteurs du film avaient tenté « d’obtenir un consentement et une renonciation de Mme Barbash pour la production du film et leur représentation ultime » d’elle et les accusait de la diffamer en incarnant le personnage de Jennifer, Ramona Vega, comme « utiliser et fabriquer des substances illégales dans sa maison où elle vivait avec son enfant. »

« Hustlers » – qui mettait également en vedette Lizzo, Constance Wu, Keke Palmer, Julia Stiles et Lili Reinhart – est basé sur une histoire vraie publiée dans le New York Magazine en 2015 intitulée « The Hustlers at Scores », qui détaillait comment les strip-teaseuses de New York s’étaient droguées. leurs clients, puis ont frauduleusement utilisé leurs cartes de crédit pour accumuler de lourdes factures au club.

Et le tribunal a constaté que si Samantha était nommée dans l’article, le film n’utilisait pas son « nom, portrait, image ou voix » dans le film.

Ils ont également constaté que, comme Samantha avait participé à diverses publicités liées à la sortie du film, y compris deux longs métrages et ses propres mémoires, il était jugé « approprié de traiter Barbash comme une personnalité publique à vocation limitée » et que l’ancienne strip-teaseuse ne l’a pas fait. invoquant une réelle méchanceté de la part des producteurs en conséquence, l’affaire en diffamation a été rejetée.

