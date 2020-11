2020-11-01 21:00:13

Beyonce garde «environ 80 000 abeilles» chez elle, qu’elle utilise pour fabriquer «des centaines de pots de miel par an».

La chanteuse de 39 ans a révélé qu’elle avait deux grandes ruches sur sa propriété, qu’elle utilise pour fabriquer «des centaines de pots de miel par an».

Beyonce a déclaré qu’elle s’était lancée dans l’apiculture lorsqu’elle a découvert que ses deux filles – Blue Ivy, huit ans et Rumi, trois ans – avaient toutes deux de «terribles allergies» et ont découvert que le miel avait «d’innombrables propriétés curatives» qui pourraient les aider à surmonter leurs symptômes.

Elle a dit: «Je sais que c’est aléatoire, mais j’ai deux ruches. Les vrais. Je les ai chez moi depuis un moment maintenant. J’ai environ 80 000 abeilles et nous fabriquons des centaines de pots de miel par an. J’ai commencé les ruches parce que mes filles, Blue et Rumi, ont toutes deux de terribles allergies et le miel a d’innombrables propriétés curatives.

L’apiculture n’est pas la seule entreprise autoproclamée que la star de « Black Is King » – qui a ses filles, ainsi que le frère jumeau de Rumi, Sir, avec son mari Jay-Z – a poursuivi, car elle détient également l’entière propriété de sa musique. , ses films et sa ligne de vêtements Ivy Park.

Parlant de l’importance de la propriété, elle a ajouté: «Posséder mes films, mes lignes de vêtements et mes maîtres est important pour moi. Vos chansons, votre image et la façon dont vous menez vos affaires n’ont pas à être créées d’un point de vue commercial ou d’un point de vue masculin. Vous pouvez décider à quoi ressemble le succès pour vous-même. Être numéro un ne signifie pas une meilleure qualité. Et le succès commercial ne signifie certainement pas avoir un impact. »

Et Beyonce a également expliqué son engagement sans faille dans tous les projets qu’elle entreprend.

Dans une interview pour le magazine britannique Vogue, elle a déclaré: «Une fois que je me suis engagée, je donne tout de moi. Je commence par identifier mon intention et m’assurer que je suis aligné avec les collaborateurs dans le même but. Il faut énormément de patience pour basculer avec moi. Mon processus est fastidieux. Je passe en revue chaque seconde d’images plusieurs fois et je la connais d’avant en arrière. Je trouve chaque once de magie puis je la déconstruit. Je continue à construire plus de couches et répète ce processus d’édition pendant des mois. Je ne lâcherai pas jusqu’à ce qu’il ait indéniablement atteint son plein potentiel. Je crois que ma force est de comprendre comment la narration, la musique, l’éclairage, les angles, la mode, la direction artistique, l’histoire, la danse et le montage fonctionnent ensemble. Ils sont tous également importants.

