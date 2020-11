Accord avec Jeremy Cameron et Geelong critiqué pour une offre «  comique  » à GWS Giants

Le grand Kane Cornes de Port Adelaide a fustigé Geelong pour ses offres commerciales «comiques» aux GWS Giants dans ses tentatives d’amener Jeremy Cameron au club.

Après que Cameron ait indiqué son désir de quitter les Giants, l’offre de contrat monstre de six ans de Geelong a été compensée par GWS, forçant les Cats dans une situation commerciale.

Alors que le directeur de la liste de Geelong, Stephen Wells, a révélé que les Cats étaient maintenant prêts à se séparer de leur premier choix du repêchage de cette année (choix 13), Cornes a critiqué le club pour avoir attendu si longtemps pour offrir le projet de capital.

« Le fait que Geelong (n’ait pas) mis le choix 13 devant les Giants pour Jeremy Cameron est comique », a-t-il déclaré à Wide World of Sports.

Jeremy Cameron n’est pas plus près d’être un chat avec la date limite des échanges à quelques heures (Getty)

« Dans l’état actuel des choses, Geelong a des choix 15 et 20 pour Jeremy Cameron, qui est le meilleur attaquant du match quand il détient le choix 13.

« Si je suis les Giants, que faites-vous? C’est une situation commerciale et vous n’allez même pas mettre votre premier pick-up à gagner pour le moment? »

« C’est un accord sur lequel nous reviendrons en arrière et qui sera conclu, mais il s’agit simplement d’un gaspillage absolu de deux équipes essayant de marchander quelque chose qui finira par arriver. »

À sept heures de la date limite des échanges de 19h30, l’avenir de jeu de Cameron est toujours dans les limbes, les Giants ayant repoussé chacune des propositions de Geelong jusqu’à présent.

Les Giants utilisent le commerce de Tim Kelly de l’année dernière comme point de référence pour ce qu’ils veulent en retour (Getty)

Selon Cornes, les Giants utilisent l’accord de Geelong avec West Coast centré autour de Tim Kelly comme indicateur de ce que serait le bon accord pour Cameron.

« (Deux choix de première ronde) n’est probablement pas dépassé si vous regardez ce que Tim Kelly a fait et c’est ce que les Giants ont utilisé comme leur précédent tout le temps », a-t-il déclaré.

« Geelong dira que Jeremy Cameron a 28 ans, mais les Giants vont contrer cela en disant que vous lui donnez six ans à près d’un million de dollars, alors vous devez penser qu’il a ce montant de bon foot en lui. »

« Je comprends les Giants et leur position en ce moment. En fin de compte, il n’a plus de contrat et les Giants ne peuvent pas se permettre de le perdre pour rien, donc les 13 et 15 ans y parviendront probablement. »