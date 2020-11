Accessoires pour Royal Enfield Meteor 350

L’un des facteurs les plus distinctifs de la nouvelle Royal Enfield Meteor 350 est les options de personnalisation que vous obtenez avec ses nombreux accessoires. Voici une liste de tous les accessoires disponibles sur chaque variante ainsi que leurs prix.

Suite au succès des 650 jumelles, Royal Enfield a largué une autre bombe avec le nouveau Meteor 350. Le nouveau RE Meteor 350 remplace la gamme Thunderbird 350 et il est tellement plus amélioré que la moto qu’il remplace. Le Meteor 350 est tellement plus raffiné, a tellement plus de performances utilisables et il ne vibre pas aussi sauvagement que son prédécesseur non plus. En plus d’être un produit lui-même beaucoup amélioré, l’un des facteurs les plus distinctifs du nouveau Royal Enfield Meteor 350 est les options de personnalisation que vous obtenez avec ses nombreux accessoires.

Royal Enfield propose des tonnes d’options de personnalisation avec le nouveau Meteor 350 avec une longue liste d’accessoires officiels.

Royal Enfield propose le nouveau Meteor 350 en trois variantes: Fireball, Stellar et Supernova. Il existe une tonne d’accessoires disponibles avec chaque variante et vous pouvez construire votre Meteor 350 exactement à votre guise au moment de la réservation via le configurateur en ligne ‘Make it yours’. La moto sera ensuite assemblée exactement selon vos spécifications dans les 48 heures à l’usine RE de Chennai. Voici un aperçu des accessoires disponibles avec chaque variante du Meteor 350.

Accessoires pour boules de feu Royal Enfield Meteor 350

Les couleurs personnalisées sur le Meteor 350 Fireball vous coûteront Rs 2,703 de plus.

Couleurs – Royal Enfield propose deux couleurs standard sur la variante Fireball d’entrée de gamme du Meteor 350: rouge et jaune. De plus, vous pouvez également opter pour l’une des cinq couleurs personnalisées disponibles: blanc personnalisé, gris personnalisé, vert personnalisé, marron personnalisé et noir personnalisé. Ces couleurs personnalisées vous coûteront Rs 2,703 de plus.

Échappement – Alors que la variante Fireball standard est livrée avec un tuyau d’échappement noirci, vous pouvez également opter pour deux autres accessoires d’extrémité d’échappement: coupe droite et coupe conique – tous deux finis en noir, au coût de 3450 Rs.

Miroirs – Vous pouvez également opter pour des rétroviseurs d’extrémité de guidon au fini noir qui coûtent 3600 Rs. Cependant, vous devrez également payer en plus Rs 395 pour les adaptateurs de rétroviseurs d’extrémité de guidon.

Il existe quatre types différents de protecteurs de moteur allant de Rs 2400 à Rs 3800.

Engine Guard – Il existe également quatre types différents de protections de moteur allant de Rs 2400 à Rs 3800. Ceux-ci sont finis en noir et en chrome et peuvent être choisis parmi les trois variantes.

Repose-pieds – De nouveaux repose-pieds plats de marque Royal Enfield sont proposés à la fois pour le pilote et le passager. Ils sont à nouveau finis en noir ou en argent et vous coûteront 3 600 roupies par set. C’est assez cher pour les repose-pieds.

Porte-bagages – Si vous avez l’intention de partir en tournée, vous trouverez peut-être cet accessoire très utile. Les coffres sont en plastique ABS et peuvent être choisis sur les trois variantes. Une seule sacoche coûte Rs 1550, mais vous devrez également acheter le support de sacoche séparément qui coûte Rs 1400. La sacoche n’est pas étanche et vous pouvez acheter une sacoche intérieure étanche pour un supplément de 1500.

L’un des accessoires les plus choisis sur la Royal Enfield Meteor 350 sera les sacoches de tourisme.

Pare-brise – La variante Fireball ne reçoit qu’un pare-brise teinté (largement vu sur les 650 jumeaux) qui coûte Rs 1750. Il manque le grand pare-brise de tourisme haut de gamme de la variante Supernova, même en option.

Sièges – La variante Fireball peut être équipée d’une selle basse pour Rs 1365, disponible uniquement en noir. Vous pouvez également opter pour un dossier passager pour Rs 1,155 mais le coussin de dossier est vendu séparément pour Rs 665.

Accessoires Royal Enfield Meteor 350 Stellar

La variante Stellar est livrée avec trois options de couleurs standard: Stellar Blue, Stellar Red, Stellar Black.

Couleurs – La variante Stellar est livrée avec trois options de couleurs standard: Stellar Blue, Stellar Red, Stellar Black. Il y a un travail de peinture supplémentaire Stellar Pure Black Custom, mais cela vous coûtera 2075 Rs supplémentaires.

Échappement – Tout comme la variante Fireball, vous obtenez deux modèles pour l’échappement ici sur la variante Stellar – coupe droite et coupe conique. Ceux-ci sont cependant disponibles en quatre finitions – noir, chrome, noir avec pointe chromée, chrome avec pointe noire – coûtant 3450 Rs chacun.

Rétroviseurs – Outre les rétroviseurs d’extrémité de guidon déjà disponibles avec la variante Fireball, vous obtenez également un kit de rétroviseurs de tourisme en option. Il a été au prix de Rs 4 000 la paire.

Les échappements personnalisés seront à nouveau très populaires dans la liste des accessoires de la Royal Enfield Meteor 350.

Pare-brise – Ici, sur la variante Stellar, vous pouvez opter pour le pare-brise de tourisme pour Rs 3100. Vous obtenez également la moustiquaire teintée déjà disponible avec la variante Fireball.

Sièges – La variante Stellar vous donne le choix d’un siège de tourisme en option au prix de Rs 1 820. Cependant, vous devrez également opter pour le siège passager touring, ce qui vous coûtera 1260 autres. Vous avez également l’option de la selle basse du conducteur et les deux sièges optionnels sont disponibles en finition noire ou brune

Le pare-brise de tourisme fait partie des accessoires les plus utiles de la nouvelle Royal Enfield Meteor 350.

Accessoires Royal Enfield Meteor 350 Supernova

Couleurs – La variante Supernova haut de gamme est la seule variante à proposer des options de couleurs bicolores. Les couleurs standard incluent – Supernova Brown et Supernova Blue. De plus, il existe les couleurs Supernova Silver Custom et Supernova Beige Custom, mais cela coûte 2074 Rs supplémentaires.

La variante Supernova étant la variante haut de gamme est livrée avec de nombreux accessoires en standard.

La variante Supernova étant la variante haut de gamme est livrée avec de nombreux accessoires en standard comme le pare-brise et le dossier. Il peut également être équipé de plusieurs accessoires disponibles sur la variante Stellar. Le seul accessoire qu’il n’obtient pas est les rétroviseurs d’extrémité de guidon. Royal Enfield propose même un badge personnalisé avec votre nom dessus si vous achetez ses sièges optionnels et dépensez Rs 4 000 en accessoires.