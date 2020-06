Accédez aux nouvelles fonctionnalités de votre téléphone OnePlus 8 mois à l’avance; Voici comment!

OnePlus recherche quelques bons hommes et femmes pour rejoindre son groupe bêta fermé testant de nouvelles idées pour le OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. OnePlus décrit ses versions bêta fermées comme des «versions alpha» qui testent le code expérimental et présentent deux fois par mois. OnePlus dit que les 250 personnes dont il a besoin pour ces tests devraient fournir des commentaires sur les nouvelles fonctionnalités qu’ils testent sur leurs combinés. Il y a cependant un compromis important. En échange d’un « accès anticipé » à ces fonctionnalités des semaines ou des mois avant leur publication, les versions bêta fermées « manquent de la stabilité d’un logiciel raffiné ». C’est une façon polie de dire que ces versions sont extrêmement boguées.

Bien sûr, vous devez posséder un combiné déverrouillé non porteur de la série OnePlus 8. Si votre combiné OnePlus 8 est votre conducteur quotidien, vous voudrez peut-être mettre vos mains dans votre poche, siffler « Bohemian Rhapsody » et vous éloigner. Si cela ne vous dérange pas de ne pas pouvoir utiliser certaines fonctionnalités du téléphone dont vous pourriez avoir besoin pour le travail ou les communications de base, vous pouvez demander l’un des 250 emplacements disponibles. Habituellement, OnePlus prend en charge 100 nouveaux bêta-testeurs fermés à la fois et les 250 qu’il recherche maintenant sont un nouveau record d’entreprise.

Il y a des exigences. Tout d’abord, les membres de l’équipe bêta fermée sont parfois invités à flasher une nouvelle version; cela nécessite un flash propre, ce qui signifie que les membres de l’équipe peuvent être invités à effectuer une réinitialisation d’usine sur leur combiné OnePlus 8. En outre, ceux qui recherchent une place dans l’équipe bêta fermée doivent être un membre actif de la communauté OnePlus et prêts à communiquer et à donner leur avis à l’équipe OnePlus sur Slack.