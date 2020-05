Academia: School Simulator reçoit la mise à jour Alpha 4

Le développeur de jeux indépendants Squeaky Wheel a ajouté une nouvelle mise à jour à Academia: School Simulator que le jeu obtient la mise à jour Alpha 4. Si vous n’êtes pas familier avec le jeu, il s’agit essentiellement d’un jeu de gestion-magnat où vous devenez le directeur de votre propre école. Un peu comme l’architecte de la prison, mais avec des enfants et des leçons et vous essayez de faire fonctionner l’endroit après l’avoir démarré à partir de zéro. Vous devez embaucher des enseignants, construire des salles de classe, une salle de sport et d’autres installations. Chaque enseignant et élève est unique car vous devrez naviguer avec un personnel et garder les choses en ligne avec les jeunes. Vous pouvez être le principal rad ou le méchant sans cœur, c’est tout votre appel. Vous pouvez acheter le jeu sur son site Web car il est encore en phase de test et n’a pas été entièrement publié. Voici toutes les mises à jour ajoutées avec Alpha 4.

Événements aléatoires. Dilemmes moraux, opportunités, choses étranges en cours ou simplement étudiants vous remerciant pour votre excellent travail – des événements spéciaux apparaîtront au hasard tout au long de votre jeu pour rendre chaque jeu encore plus unique. Qualité des aliments et combats alimentaires. Maintenant, vous pouvez servir de la pire nourriture si vous devez réduire certaines dépenses ou investir dans une meilleure nourriture pour vos élèves pour un meilleur apprentissage. Gardez cependant les yeux ouverts pour les méfaits – des combats de nourriture pourraient éclater à tout moment… Directeurs spéciaux. Choisissez un arrière-plan pour que vous reflétiez votre style de jeu: sergent instructeur, révérend, capitaliste – ou tout simplement un vieux directeur dur qui croit réellement à l’éducation. Goons. Qu’allez-vous faire avec ces hommes de main qui traînent dans votre école en faisant semblant d’être des durs et de transformer vos enfants en délinquants? Chassez-les par vous-même ou habilitez vos moniteurs à prendre soin d’eux pour vous. Liaison de zone. Précisez quelles salles de classe se rendent dans des cafétérias et des salles communes spécifiques pour maximiser l’efficacité de votre école. Reliez votre cuisine à votre cafétéria pour contrôler votre personnel de cuisine. Nouvel avocat et personnel adjoint. Vous pouvez désormais engager un avocat et un directeur adjoint au sein de votre équipe de direction. L’avocat vous permet d’expulser des étudiants, de licencier en masse des membres du personnel et de vider la paperasse de vos acquisitions foncières, ainsi que d’ouvrir différents arbres de recherche. Votre nouveau vice-président vous aidera à gérer le grand nombre de délinquants dans votre école! Bus scolaire. Vous pouvez faire signer vos élèves dans le bus scolaire pour qu’ils se rendent à l’école reposés et heureux! Achetez un terrain. Agrandissez votre école en achetant de nouveaux terrains! Générateur d’eau et d’électricité. Construisez une école verte avec ses propres générateurs d’énergie propre! Vendre l’école. Certains directeurs d’école sont professionnels… d’autres sont là pour l’argent. Vendez votre école et recommencez avec plus d’argent basé sur la valeur de votre ancienne école Academia: School Simulator!













Le post Academia: School Simulator reçoit la mise à jour Alpha 4 est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

