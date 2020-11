AC Valhalla PS5 fonctionnerait à 4K / 60 FPS à la hausse

Ubisoft aurait déclaré à DualShockers que Assassin’s Creed Valhalla fonctionnera à 4K / 60 images par seconde sur la PlayStation 5.

L’éditeur a récemment écrit un long blog, détaillant les versions de nouvelle génération de ses prochains titres. Curieusement, le blog évoque des résolutions de 4K / 60 fps pour la Xbox Series X et de 4K «et» 60 fps pour la PS5. Ce dernier a conduit les gens à supposer que des jeux comme Assassin’s Creed Valhalla ne pourra pas prendre en charge 4K «à» 60 ips sur la console Sony. Alors que les spéculations tournaient en ligne, Ubisoft a mis à jour des parties de son blog, mais la confusion persistait.

Au moment d’écrire ces lignes, voici ce que nous savons sur les versions PS5:

Assassin’s Creed Valhalla supportera 4K à 60 images par seconde

60 images par seconde Immortels Fenyx Rising supportera 4K et 60 images par seconde

60 images par seconde Far Cry 6 supportera 4K à 60 images par seconde

60 images par seconde République des cavaliers supportera 4K à 60 images par seconde

60 images par seconde Rainbow Six Siege supportera 4K à 120 images par seconde

120 images par seconde Pour l’honneur prendra en charge 4K. Le blog d’Ubisoft ne précise pas si ce sera à 60 ips ou pas. Cependant, il mentionne que 60 fps seront disponibles pour les deux consoles de nouvelle génération

En ce qui concerne la 4K «surclassée», nous n’entendons cela que via un représentant des relations publiques auquel DualShockers a contacté. On ne sait pas si cela s’applique aux deux consoles ou si Assassin’s Creed Valhalla proposera 4K natif sur la Xbox Series X.

Les relations publiques et la communication d’Ubisoft ont été assez compliquées ces derniers temps, mais nous mettrons à jour nos lecteurs lorsque nous aurons plus d’informations. Assassin’s Creed Valhalla sera lancé les 10 et 12 novembre afin de découvrir en temps voulu ce que propose la version PS5.

[Source: DualShockers]