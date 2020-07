AC Milan contre Atalanta Bergamo en direct à la télévision, en direct et en direct aujourd’hui

L’AC Milan et l’Atalanta Bergame se rencontreront au début de la 36e journée de Serie A. Les buts sont effectivement garantis. Comment vous pouvez regarder le match des deux équipes à la télévision et en direct, et pourquoi c’est un duel extrêmement important, nous vous le disons ici.

AC Milan vs Atalanta Bergamo: heure, lieu

Le match débutera ce vendredi à 21h45. Le match se jouera dans le vénérable stade Giuseppe Meazza de Milan.

En raison de la pandémie corona, aucun spectateur n’est autorisé en Serie A, c’est pourquoi le match se déroule devant des rangs vides.

Serie A: regardez Milan à Atalanta en direct à la télévision et en direct aujourd’hui

La division italienne la plus élevée peut être vue exclusivement en Allemagne sur le service de streaming DAZN. La décision concernant le Scudetto, les places internationales et l’équipe de relégation est toujours en suspens, donc l’excitation est garantie. Le personnel suivant est de service au match ce soir:

commentateur: Stefan Galler

Stefan Galler Expert: Benny Lauth (ancien international)

AC Milan contre Atalanta Bergamo: Serie A aujourd’hui dans le téléscripteur en direct

Si vous ne pouvez pas suivre le match dans le flux, SPOX vous propose une alternative: comme pour tous les autres jeux de Serie A, il existe également un ticker en direct pour le cracker entre Milan et Bergame qui vous tiendra au courant.

AC Milan vs Atalanta Bergamo: l’aperçu

Les objectifs sont effectivement garantis aujourd’hui! Les invités autour de l’Allemand en herbe Robin Gosens sont le meilleur buteur de la ligue avec 95 buts cette saison et pourraient même battre la barre des 100 buts cette saison. Bergame a remporté huit des dix derniers matchs et joué deux nuls, avec une victoire qui pourrait prolonger l’avance à la troisième place.

Milan, en revanche, se bat toujours pour le commerce international à la sixième place. Le groupe de départ autour de Zlatan Ibrahimovic et de l’ex-Francfort Ante Rebic est également en pleine forme et est invaincu depuis dix matches (sept victoires, trois nuls). C’est pourquoi le contrat avec l’entraîneur Stefano Pioli a été récemment prolongé et Ralf Rangnick n’a pas été embauché.

AC Milan vs Atalanta Bergamo: les derniers duels en un coup d’œil

Lors du match aller de la ligue, ce fut un gros échec pour Milan à l’extérieur: Atalanta a conduit 5: 0 à l’époque, Josip Ilicic a marqué deux fois.

compétition Date Accueil client Résultat Une ligue 22.12.2019 5: 0 Une ligue 16.02.2019 1: 3 Une ligue 23.09.2018 2: 2 Une ligue 13.05.2018 1: 1 Une ligue 23.12.2017 0: 2

Serie A: Les matchs de la 36e journée

Date Temps Accueil client Résultat 24 juillet 21h45 AC Milan Atalanta Bergame -: – 25 juillet 17 h 15 Brescia Calcio Parme Calcio -: – 25 juillet 19h30 CFC Gênes Inter Milan -: – 25 juillet 21 h 45 SSC Naples Sassuolo Calcio -: – 26 juillet 17 h 15 FC Bologne Lecce -: – 26 juillet 19h30 AS Rom AC Florence -: – 26 juillet 19h30 Hellas Vérone Lazio Rom -: – 26 juillet 19h30 SPAL Ferrara FC Turin -: – 26 juillet 19h30 Cagliari Calcio Udinese Calcio -: – 26 juillet 21 h 45 Juventus Sampdoria Gênes -: –

Série A: le tableau actuel

La Juve est en bonne voie pour le neuvième championnat consécutif, malgré sa défaite face à l’Udinese jeudi. En raison de la comparaison directe avec Bergame, la vieille dame a encore trois points pour remporter le titre. Si Atalanta perdait contre Milan aujourd’hui, ils seraient également champions tôt.