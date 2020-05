‘Absentia’ est la première preuve que Mike Flanagan est un grand cinéaste d’horreur – / Film

(Bienvenue à Le flux de quarantaine, une nouvelle série où l’équipe / Film partage ce qu’elle a regardé tout en prenant ses distances sociales pendant la pandémie de COVID-19.)

Le film: Absentia

Où vous pouvez le diffuser: Shudder

The Pitch: Avant de faire Docteur sommeil, La hantise de Hill House, Jeu de Gerald, Silence, Oculus et d’autres joyaux d’horreur modernes, le réalisateur Mike Flanagan a fait Absentia, un film d’horreur partiellement financé par le financement participatif qui ressemble à celui-ci, accompagné de quelques billets d’un dollar, de la gomme d’esprit et de quelques prières pleines d’espoir. Et pourtant, d’une manière ou d’une autre, c’est toujours troublant et émotionnel et emblématique de la plupart de ce que nous voyons dans ses projets plus récents et plus importants.

Pourquoi est-il essentiel de visualiser la quarantaine: Absentia n’est pas le premier film de Mike Flanagan, mais c’est certainement celui qui a annoncé au monde quel genre de cinéaste il allait devenir. Produit pour seulement 70 000 $ (dont certains ont été levés sur Kickstarter), c’est le genre de débuts où la confiance derrière la caméra compense le manque de vernis devant elle. Tout ce qui définirait les futurs films de Flanagan – en particulier son talent pour mélanger la terreur et l’émotion brute – est présent ici.

Il vous faudra peut-être quelques minutes pour vous habituer à regarder Absentia. Il s’agit clairement d’un film à petit budget, qui ressemble au type de projet qui serait projeté aux côtés d’un film Duplass Brothers lors d’un festival de cinéma. Autrement dit: c’est une sorte de production à l’aspect laid. Mais une fois passé le manque de vernis du film, vous vous retrouvez attiré. D’abord par les personnages. Et plus tard, par la situation profondément sinistre et horrible dans laquelle ils se retrouvent pris au piège.

Le synopsis de l’intrigue de base inclus à côté Absentia révèle la grande révélation du film, qui se produit au plus profond de l’histoire. Et bien que ce crochet soit nécessaire pour attirer certains téléspectateurs, c’est le point où je vous suggère de ne pas lire de textes supplémentaires et de passer en aveugle. Tout ce que vous devez savoir, c’est que ce film suit deux frères et sœurs: une toxicomane en convalescence qui est venue rester avec sa sœur aînée, qui est sur le point de déposer les documents nécessaires pour faire déclarer son mari disparu, disparu sept ans plus tôt. Sinon pour le tunnel effrayant dans la rue, vous pourriez facilement penser que ce n’était qu’un sombre drame sur le chagrin et la fraternité. Parce que le script intelligent et noir de Flanagan prend beaucoup de temps pour laisser tomber le marteau. Et ça tombe assez fort pour briser le monde des deux sœurs.

Quand j’ai interviewé Flanagan avant la sortie de Docteur sommeil l’année dernière, il m’a dit qu’il ne pouvait pas faire Absentia aujourd’hui. C’est un homme différent maintenant: plus âgé, un peu plus sage et plus optimiste. Contrairement à son travail le plus récent, qui mêle l’horreur à glacer le sang à la suggestion constante que les gens peuvent toujours trouver un moyen d’échapper à l’obscurité, ce film pulvérise ses personnages principaux. Il passe son temps de fonctionnement à y glisser le couteau, laissant l’espoir s’échapper si lentement que nous ne nous rendons compte qu’il ne s’épuise que trop tard. Les 20 dernières minutes se transforment en un cauchemar vivant, un voyage vertigineux et discrètement dépravé dans l’inconnu sombre qui suggère que de mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes parce que l’univers est un endroit infernal.

C’est peut-être ce qui est le plus intéressant Absentia près d’une décennie après sa sortie. Non seulement la voix de Flanagan est unique lui, mais parce qu’il montre comment un artiste peut changer en tant que personne et comment ces changements peuvent se refléter dans une voix qui semble cohérente même lorsqu’elle évolue. Flanagan a été accusé d’être un cinéaste sentimental, et je ne pense pas qu’il le nierait. C’est ce que l’établissement de relations et le fait d’avoir des enfants et imaginer un avenir pour les personnes que vous aimez peuvent vous faire. Ce n’est certainement pas une mauvaise chose. Mais Absentia trouve le meilleur nouveau réalisateur d’horreur du 21e siècle avant de grandir. Avant qu’il ne sache, il y avait de la lumière au bout du tunnel. Et mon garçon, c’est bien sombre. Et cela fait certainement un bon film.

Articles sympas du Web: