Abraham Lincoln : 60 faits fascinants pour les étudiants et les enseignants

Nous ne pensons pas qu’il y ait quelqu’un dans ce monde qui ne connaisse pas Abraham Lincoln. Que vous admiriez son travail ou le critiquiez, vous devez savoir quelque chose à son sujet. Aujourd’hui, dans cet article sur Abraham Lincoln Facts, nous en apprendrons beaucoup plus sur lui.

Vous connaissez peut-être déjà certains de ces faits, mais il y en a certainement d’autres qui vous surprendront. Commençons donc….

Abraham Lincoln : faits 1 à 10

1. Il est né le 12 février 1809. Ses parents étaient Thomas Lincoln et Nancy Lincoln.

2. Il est né dans une cabane en rondins d’une seule pièce dans le comté de Hardin au Kentucky.

3. En 1816, sa famille a déménagé du comté de Hardin au sud de l’Indiana.

4. Comme sa famille était pauvre, il ne pouvait pas étudier correctement. Il devait subvenir aux besoins de sa famille en travaillant.

5. En 1830, sa famille déménage à nouveau dans le sud du comté de Macon, dans l’Illinois. Là, il a gagné un travail de transport de marchandises sur un bateau fluvial du fleuve Mississippi à la Nouvelle-Orléans.

6. Il est devenu maître de poste et commerçant à New Salem, Illinois. C’est à cet endroit qu’il s’est impliqué dans la politique et a soutenu le Parti Whig.

7. Il a remporté une élection à l’Assemblée législative de l’État de l’Illinois sur un billet du parti Whig en 1834.

8. Il s’est fermement opposé à l’esclavage, tout comme d’autres chefs du parti whig comme Daniel Webster et Henry Clay.

9. Il a appris le droit en autodidacte et a réussi les examens en 1836. En 1837, il a déménagé dans la capitale de Springfield.

dix. Là, il a travaillé comme avocat et a servi des clients qui étaient des particuliers pour les chemins de fer nationaux.

Abraham Lincoln : faits 11 à 20

Mary Todd | Épouse d’Abraham Lincoln | Domaine public, Lien

11. Il a épousé Mary Todd en 1842. Il a eu quatre enfants d’elle – Robert Todd Lincoln, Edward Baker Lincoln, William Wallace Lincoln et Thomas Lincoln.

Abrahm Lincoln et son plus jeune fils Thomas Tad Lincoln

12. En 1846, il remporte l’élection de la Chambre des représentants américaine. Il a commencé à purger sa peine en 1847.

13. Il était fermement opposé à la guerre américano-mexicaine et pour cette raison, de nombreux électeurs de l’Illinois ne l’ont pas soutenu.

14. Il retourna plus tard à Springfield en 1849. En 1854, il revint en politique avec la Kansas-Nebraska Act (1854).

15. Il a rejoint le Parti républicain en 1856 alors que le Parti Whig était en ruine. Il a combattu pour le Sénat en 1855 et 1856.

16. Il a perdu les deux fois mais sa popularité a augmenté dans la seconde moitié des années 1850.

17. En 1860, il prononça un discours étonnant à Copper Union, New York City. Ce discours a encore accru sa popularité.

18. Les républicains ont choisi Lincoln comme candidat présidentiel. Cette fois, il a gagné. Il est devenu le 16e Président des États-Unis d’Amérique.

19. Malheureusement, dès qu’il est devenu président des États-Unis, la guerre civile a éclaté aux États-Unis.

20. Il a suspendu quelques libertés civiles pendant la guerre comme l’habeas corpus qui a suscité des critiques.

Abraham Lincoln infos : 21 à 30

Abraham Lincoln – 2 mois avant la mort | Par Alexander Gardner – Bibliothèque du Congrès, domaine public, lien

21. Il libéra tous les esclaves en 1863 en émettant une proclamation d’émancipation le 1er janvier 1863 au milieu de la guerre civile.

22. L’Union a remporté peu de batailles stratégiques comme la bataille de Gettysburg en 1863.

23. Il a été réélu président des États-Unis en 1864. En 1864, Union était au bord de la victoire dans la guerre civile.

24. Malheureusement, il n’a pas vécu pour voir la véritable victoire de l’Union. Il a été assassiné par John Wilkes Booth, acteur et partisan des Confédérés, au Ford Theatre de Washington D.C. le 14 avril 1865.

25. Booth lui a tiré dessus à bout portant. Il a été emmené dans une pension qui se trouvait en face du théâtre. Il respira son dernier le 15 avril 1865.

26. Il est devenu un martyr national. Son corps a été transporté au Springfield et a été enterré le 4 mai 1865.

27. Son corps a été emmené dans un train qui a parcouru 180 villes présentes dans 7 États. Beaucoup ont pleuré sa mort.

28. L’invité de Lincoln au Ford Theatre était Ulysses S. Grant. Il a reculé de venir dans la toute dernière seconde.

29. Fido, le chien de Lincoln, a également été assassiné. Le chien a été tué par un ivrogne juste un an après la mort de Lincoln.

30. Brooks Brothers a fait son costume. Il a gardé ses documents dans son chapeau.

Abraham Lincoln : faits 31 à 40

31. Il était sur le point de participer à un duel mais le duel a été annulé à la dernière minute.

32. Il a souffert de dépression pendant la majeure partie de sa vie.

33. Il a défendu le fils de son adversaire de lutte contre les accusations de meurtre. Il a également été juge à la cour de circuit de l’Illinois.

34. Il a été le premier président des États-Unis d’Amérique à être assassiné.

35. Il était fou de chats, eh bien, qui n’est pas fou de chats?

36. Quelqu’un a tiré sur le chapeau de Lincoln en 1864.

37. La vie du fils de Lincoln a été sauvée sur une plate-forme de train du New Jersey par le frère de Booth.

38. Il n’y a aucun descendant direct d’Abraham Lincoln vivant à ce jour.

39. Lors de sa deuxième nomination au poste de président des États-Unis, il a été photographié avec son assassin, John Wilkes Booth.

40. Saviez-vous que Lincoln a été abattu le vendredi saint?

Abraham Lincoln : faits 41 à 50

41. Les animaux de Lincoln sont morts dans un incendie stable à la Maison Blanche.

42. Il n’a joué aucun instrument de musique.

43. Il était séparé de son père et n’a même pas assisté aux funérailles de son père.

44. Le cercueil de Lincoln a été ouvert 5 fois avant l’enterrement.

45. Sa pointure se situait entre 12 et 14 ans. Il a échoué dans sa première entreprise.

46. Il a été le premier président à avoir une barbe. En 1849, il a combattu une affaire devant la Cour suprême et a perdu l’affaire.

47. La vie de Lincoln a été sauvée deux fois quand il était jeune. Il a eu une scolarité formelle pendant seulement 18 mois.

48. En 1876, le plan des pilleurs de tombes fut déjoué. Ils ont essayé de voler le cadavre de Lincoln.

49. Sa mère a été tuée par du lait empoisonné en 1818. Il avait alors 9 ans.

50. Il a été le premier président à utiliser le télégraphe. Il a utilisé le télégraphe pour communiquer avec les généraux.

Abraham Lincoln : faits 51 à 60

51. Il était fan de la cocotte de poulet. Le fruit était sa nourriture préférée. Il adorait manger des huîtres.

52. Il avait un chat, Tabby. Il avait l’habitude de prendre ses repas à la table à manger de la Maison Blanche. Il aimait tellement les animaux qu’il n’a jamais chassé de poisson!

53. Il a été le premier président américain à naître en dehors des 13 États d’origine.

54. Thanksgiving a été déclaré fête nationale par Lincoln.

55. Il préférait être appelé Lincoln et n’aimait pas que les gens s’adressent à lui «Abe» un peu.

56. C’était un homme très simple. Il n’a jamais fumé ni bu.

57. Il a inventé un appareil qui pouvait libérer des bateaux à vapeur qui s’étaient échoués. Il était le seul président à avoir obtenu un brevet.

58. La chambre Lincoln de la Maison Blanche était son bureau.

59. Lincoln a créé le Secret Service le 14 avril 1865. Il l’a créé pour lutter contre le faux monnayage.

60. Il est présent au Wrestling Hall of Fame.