Abonnés Freebox : voici la liste des services gratuits auxquels vous avez accès sans le savoir

La Freebox, proposée par Free, continue de séduire un grand nombre d'abonnés grâce à son offre riche et variée.

En effet, les services gratuits inclus dans l'abonnement offrent une expérience télévisuelle complète, répondant aux besoins de divertissement et d'information des utilisateurs. Cet article détaille les fonctionnalités et options disponibles pour les abonnés, soulignant l'étendue et la qualité des services proposés par Free.

Diversité des chaînes TV

L'un des attraits majeurs de la Freebox réside dans son offre télévisuelle exceptionnelle. Les abonnés bénéficient d'un accès à plus de 280 chaînes TV incluses dans l'abonnement, couvrant un large éventail de genres et d'intérêts, de l'information à la culture, en passant par le divertissement et le sport. Cette diversité garantit que tous les membres de la famille trouvent des contenus adaptés à leurs goûts avec la Freebox.

Extension des options télévisuelles

Pour ceux désirant encore plus de choix, la Freebox offre la possibilité de profiter de plus de 340 chaînes supplémentaires grâce à des offres optionnelles. Cette extension permet aux abonnés de personnaliser leur expérience télévisuelle en fonction de leurs préférences spécifiques.

Vidéo à la demande et services de replay

En complément de la richesse des chaînes TV, les services de VOD (Vidéo à la Demande) et de replay disponibles sur la Freebox enrichissent l'expérience utilisateur. Ces services offrent la flexibilité de regarder des films, des séries ou des programmes télévisés à la demande, permettant ainsi aux utilisateurs de suivre leurs émissions préférées à leur propre rythme.

Équipements inclus

Chaque abonnement à la Freebox est accompagné d'un décodeur TV, spécialement adapté à l'offre choisie par l'abonné. Cet équipement est essentiel pour profiter pleinement de l'expérience télévisuelle offerte par Free, garantissant une qualité de réception et une facilité d'utilisation optimales.

Bouquets TV payants

Pour enrichir davantage leur offre de base, les abonnés peuvent également souscrire à des bouquets TV payants. Ces bouquets offrent des contenus spécialisés et premium, permettant ainsi d'accéder à des chaînes spécialisées ou à des contenus exclusifs.

Le bouquet TV by CANAL

Une mention spéciale est accordée au bouquet TV by CANAL, inclus dans les offres Freebox Revolution, Delta et Ultra, qui propose une sélection de 50 chaînes premium. Pour les abonnés des autres offres Freebox, il est également possible de souscrire à ce bouquet pour 24,90€ par mois, sans engagement, offrant ainsi une flexibilité et une accessibilité accrues.

Service Description Inclus dans l'abonnement? Chaînes TV Plus de 280 chaînes disponibles Oui Chaînes en option Plus de 340 chaînes supplémentaires Optionnel VOD et replay Accès à des services de vidéo à la demande et de replay Oui Décodeur TV Adapté à l'offre Freebox choisie Oui Bouquets TV payants Contenus spécialisés et premium Optionnel TV by CANAL 50 chaînes premium Inclus dans certaines offres / Optionnel pour d'autres

Cet article explore la diversité et la richesse des services gratuits disponibles sur la Freebox. De l'accès à plus de 280 chaînes TV incluses dans l'abonnement à la possibilité de souscrire à des bouquets

Source : FREE