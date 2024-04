Abonnés Free : Ce service est gratuit depuis le 09 janvier mais le connaissez-vous ?

Free révolutionne encore le marché avec un nouveau service gratuit sur son forfait 5G.

Le 9 janvier 2024, Free a une fois de plus démontré sa capacité à innover et à surprendre ses abonnés en enrichissant son offre Free 5G d’un nouveau service gratuit, consolidant ainsi sa position de leader parmi les opérateurs mobiles. Cette nouvelle a de quoi ravir ceux qui cherchent à maximiser les avantages de leur forfait mobile sans pour autant alourdir leur facture mensuelle. Zoom sur cette nouveauté qui rend le forfait Free 5G encore plus incontournable.

Free 5G : L’Offre Incomparable

Le forfait Free 5G, déjà réputé pour être l’un des plus compétitifs du marché, offre un éventail de services premium à un tarif défiant toute concurrence : 19,99€ par mois. Pour les détenteurs d’un abonnement Freebox Révolution ou Freebox Delta, le prix est encore plus avantageux, à 15,99€/mois, et tombe à 9,99€/mois pour les clients Freebox Pop. Avec 250 Go de data en France métropolitaine et 35 Go utilisables depuis plus de 100 destinations à travers le monde, sans oublier les appels, SMS, MMS illimités et l’accès exclusif à l’application Free Ligue 1 Uber Eats, ce forfait se distingue nettement de ses concurrents.

OQEE By Free : Le Nouveau Service qui Change Tout

La nouveauté qui vient enrichir l’offre Free 5G est l’intégration de l’application OQEE By Free, un service de télévision développé par Free déjà présent sur toutes les offres box à l’exception de la Freebox Révolution. Cette application permet aux utilisateurs d’accéder à un contenu télévisuel riche et diversifié directement depuis leur smartphone. Avec plus de 580 chaînes TV disponibles en direct, la fonctionnalité de contrôle du direct, le replay, l’enregistrement, et la possibilité de personnaliser sa liste de chaînes favorites, OQEE By Free promet une expérience TV mobile optimisée et sur mesure.

Une Offre Premium Toujours Plus Riche

Avec l’ajout d’OQEE By Free à son forfait 5G, Free renforce son offre haut de gamme et se positionne comme l’opérateur le plus généreux du marché. Ce service, inclus dans l’abonnement sans limite de durée, offre un accès privilégié à la télévision en mobilité, idéal pour les consommateurs désireux d’une expérience multimédia complète en tout lieu et à tout moment.

Que Réserve Free pour ses 12 ans ?

À l’approche des 12 ans de Free Mobile, les rumeurs vont bon train sur les réseaux sociaux concernant d’éventuelles annonces supplémentaires. Certains abonnés évoquent une possible augmentation de l’enveloppe data du forfait Free 5G, passant de 250 Go à 300 Go, sans modification tarifaire. Cette anticipation s’ajoute à l’excitation générale entourant l’anniversaire de l’opérateur, réputé pour ses annonces impactantes.

Cet article met en lumière la dernière innovation de Free avec l’ajout d’OQEE By Free à son forfait 5G, soulignant l’engagement continu de l’opérateur à offrir un rapport qualité-prix exceptionnel. En combinant une enveloppe data conséquente, des appels illimités, et désormais un accès optimisé à la télévision mobile, Free confirme sa vision avant-gardiste d’une connectivité mobile illimitée et accessible à tous. Les abonnés actuels et potentiels ont toutes les raisons de célébrer cette avancée, qui renforce l’attrait du forfait Free 5G dans un marché hautement concurrentiel.

Source : Groupe Iliad