Abonnées Free : vous allez recevoir un mail avec un joli cadeau de 300€

Cet article met en lumière la récente campagne de Free Mobile visant à encourager ses abonnés à passer aux derniers modèles d’iPhone avec des réductions substantielles. L’initiative, combinant remises immédiates, remboursements et offres de reprise, souligne l’engagement de l’opérateur à promouvoir l’accès à la technologie de pointe, tout en soutenant l’adoption de la 5G parmi ses utilisateurs.

Pour tirer pleinement parti de ces offres, les abonnés doivent se conformer à un ensemble de conditions, incluant des périodes promotionnelles spécifiques pour la remise immédiate, le remboursement, et la reprise de l’iPhone 11. L’opérateur met l’accent sur la nécessité de suivre les étapes requises pour la demande de remboursement et précise les modalités de paiement, que ce soit en ligne ou en boutique.

Free Mobile étend son initiative promotionnelle à l’iPhone 15 Pro, avec une réduction pouvant atteindre 300 euros. Cette remise se décompose en une réduction immédiate, un remboursement sur demande et une offre de reprise pour l’iPhone 11, mettant en avant une économie substantielle pour les abonnés désirant accéder au haut de gamme d’Apple.

Pour ceux prêts à s’engager dans l’aventure de la 5G avec Free , l’iPhone 15 est proposé à un prix réduit après application d’une remise immédiate, d’un remboursement additionnel et d’une offre de reprise pour un ancien modèle. Free détaille minutieusement les conditions de cette offre, soulignant l’importance de respecter les dates et les modalités spécifiques pour bénéficier des avantages promis.

Les abonnés de Free Mobile, habitués aux communications de l’opérateur sur les promotions exclusives, ont récemment reçu une proposition alléchante. Free propose jusqu’à 280 euros de réduction sur le nouvel iPhone 15, une offre composée de plusieurs avantages financiers dont une remise immédiate, un remboursement sur demande, et une valorisation attrayante pour la reprise d’un iPhone 11 en bon état.

