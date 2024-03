Abonnées Free : De nouveaux services gratuits en plus pour vous depuis le 13 mars

free Révolutionne le Roaming avec Six Nouvelles Destinations en Amérique Latine.

Dans une démarche visant à élargir son horizon et à offrir plus de liberté à ses utilisateurs, Free vient d'annoncer l'ajout de six nouvelles destinations en Amérique Latine à son forfait Free 5G. Cette extension permet aux abonnés de bénéficier de l'Internet en roaming sans frais supplémentaires, transformant ainsi l'expérience de voyage pour des milliers de consommateurs.

Lire aussi :

Extension du Roaming 5G : Plus de Frontières pour les Abonnés Free

Free continue de marquer des points auprès de ses utilisateurs en intégrant la Bolivie, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua et Panama dans l'enveloppe de roaming de 35 Go/mois. Cette initiative vient enrichir son offre déjà très compétitive et démontre l'engagement de Free à offrir une expérience utilisateur sans précédent, alliant technologie de pointe et confort de voyage.

Monaco rejoint le Cercle des Privilégiés

Les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là pour les abonnés Free 5G. L'opérateur étend également ses services de roaming au territoire monégasque, offrant ainsi des appels, SMS et MMS illimités ainsi qu'un accès à l'internet mobile sous les mêmes conditions qu'en France métropolitaine. Cette extension représente une aubaine pour les nombreux utilisateurs voyageant entre la France et Monaco.

Destination Données en Roaming Incluses Coût après dépassement Bolivie, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua 35 Go/mois 7,50€/Mo Panama 35 Go/mois 9,70€/Mo Monaco 35 Go/mois Conditions métropolitaines

Une Offre sans Engagement Toujours Plus Attractive

L'ajout de ces nouvelles destinations vient consolider la position de Free en tant qu'opérateur proposant l'offre la plus avantageuse en termes de roaming. Sans engagement, le forfait Free 5G s'adapte automatiquement pour tous les abonnés, anciens et nouveaux, sans aucune démarche supplémentaire ni surcoût.

Le Pari de Free sur l'Innovation et la Simplicité

Free se distingue depuis ses débuts par une stratégie claire axée sur l'innovation et la simplicité, offrant des services à la fois accessibles et à la pointe de la technologie. L'extension de son offre de roaming s'inscrit dans cette logique, rendant le voyage encore plus agréable et sans tracas pour ses utilisateurs.

Impact sur le Marché et les Habitudes des Consommateurs

L'évolution constante du forfait Free 5G reflète les besoins changeants des consommateurs et influence significativement les standards du marché mobile. Cette stratégie pourrait inciter d'autres opérateurs à revoir leurs propres offres de roaming, bénéficiant ainsi à l'ensemble des consommateurs mobiles.

Cet article explore l'ajout par Free de six nouvelles destinations en Amérique Latine à son forfait Free 5G, étendant ainsi les avantages de son offre de roaming. Cette mise à jour inclut également les services illimités depuis Monaco, portant le total à 107 destinations. Free renforce son positionnement en tant qu'opérateur leader en matière de roaming, offrant une expérience enrichie et sans soucis pour les voyageurs.

Source : Free