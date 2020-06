Abby Lee Miller Reality Show annulée à vie après que ses remarques de mamans de danse raciste ont été révélées

Vous avez toujours voulu voir une superstar des arts martiaux Donnie Yen diriger un film vêtu d’un gros costume? Entrez dans le gros dragon vous a couvert. La première bande-annonce chaotique de ce film d’action inexplicable est arrivée, et si ce n’est pas la bande-annonce la plus étrange que vous trouverez organiquement aujourd’hui, veuillez m’envoyer tout ce qui est plus étrange. Tu dois voir ça.

Entrez dans la bande-annonce de Fat Dragon

Arrêtons la presse sur le tout « Donnie Yen portant un gros costume » pendant une seconde et parlons du montage dans cette bande-annonce. Nous nous sommes tous habitués à des coupes rapides au cours des 20 dernières années, mais cela met les choses à l’épreuve – il semble que certains de ces clichés ne durent que quelques images, puis le personnage de Yen se fait soudainement botter le cul dans un nouveau costume et un endroit totalement différent. La bande-annonce se concentre tellement sur les scènes de combat (que je suppose que je comprends – ils vendent cela comme un film d’arts martiaux, après tout) qu’elle punit de révéler quoi que ce soit sur l’histoire, que vous devez apprendre de la description officielle:

Enter the Fat Dragon est une chronique hilarante des événements qui ont transformé le super-flic super-en forme Fallon Zhu (phénomène des arts martiaux Donnie Yen) en un commis de records glorifié avec une habitude majeure de gâteau de collation. Après une demande désespérée d’un ancien collègue, Zhu fait équipe avec un restaurateur rusé et brandissant un wok pour résoudre un mystérieux meurtre – et tenter sa dernière chance de retrouver son travail et sa fiancée.

OK, passons au truc du gros costume. Je laisserai les autres débattre de la question de savoir si les artistes interprètes ou exécutants peuvent porter des combinaisons épaisses en 2020, mais ce n’est pas la première fois que Yen le fait. En 2015, il a joué dans une publicité qui le présentait essentiellement dans le même travail de maquillage:

Il y a trois ans, le mot est sorti que Yen serait en vedette dans un remake de Entrez dans le gros dragon, qui était à l’origine un film de 1978 réalisé et interprété par Sammo Hung qui a parodié le film de Bruce Lee en 1972 Chemin du dragon et les films « Bruceploitation » qui sont sortis dans le sillage de la star de Lee. Yen a expliqué que sa version, qui est dirigée par Kenji Tanigaki, n’est pas en fait un remake, mais partage simplement le même titre. La version originale parlait d’un fermier en surpoids obsédé par Bruce Lee combattant une bande de crétins pour aider sa famille. Voici une scène de la version Sammo Hung:

