Abby Lee Miller, la star de «Dance Moms», coupe la vie à vie après des accusations de racisme

Les fabricants de bière et de soda peuvent ne pas être en mesure de sécuriser la source de CO2. COVID-19 a affecté la production d’éthanol

son nécessaire pour faire des boissons gazeuses.

La production d’éthanol est liée à l’activité pétrolière et à une baisse de l’essence.

la demande tout au long des fermetures de COVID-19 a affecté la production d’éthanol.

Le nouveau coronavirus a infecté des dizaines de milliers de personnes en 3 mois.

tuant plus de 166 000 d’entre eux dans le monde lundi matin.

COVID-19 a fondamentalement changé la vie telle que nous la comprenions.

Emplois, sports, films, lancements de gadgets, mais aussi la capacité de sortir.

auront tous été influencés par le nouveau virus.

Puisqu’il n’y a ni traitement ni vaccin.

et nous n’avons pas encore trouvé de traitement capable de prévenir les complications et de réduire les taux de mortalité.

l’éloignement social est l’un des seuls outils dont nous disposons pour lutter contre le SRAS-CoV-.

ainsi que la maladie COVID-19. Mais cela ne suffit pas pour conserver les industries en mutation.

Même les baies sont en péril, et vous pourrez ajouter de la bière et votre saveur préférée.

la liste des marchandises qui pourraient être blessées par la pandémie de coronavirus.

Dès les premiers jours du nouveau coronavirus, nous avons vu beaucoup de mèmes comparant le nom du virus à la bière.

Ce n’est pas ce qui détruit la bière à cette époque, cependant.

Le dioxyde de carbone (CO2) est exactement ce qui menace votre bière et votre soda préférés.

qui devient de plus en plus difficile à trouver. pour les producteurs de bière, de soda, d’eau de Seltzer et aussi de certains aliments.

Depuis que Reuters clarifie, il y a moins de CO2 à circuler parce que les usines d’éthanol ne produisent pas autant.

Le dioxyde de carbone est le sous-produit de l’éthanol.

que les fabricants d’éthanol font la promotion auprès des brasseries et d’autres entreprises de l’industrie alimentaire.

Mais l’éthanol est lié à l’offre d’essence, et la demande de gaz a chuté alors que les Américains restent chez eux.

Pour cette raison, la production d’éthanol a également ralenti.

De plus, les fournisseurs de CO2 ont augmenté leurs coûts de 25% en raison de la réduction de l’offre.

La Compressed Gas Association (CGA) a déclaré dans une lettre au vice-président.

Mike Pence il y a quelques semaines, la création de CO2 a chuté d’environ 20%.

et pourrait chuter de 50% à la mi-avril sans soulagement.

On ne sait cependant pas quand la bière ou le soda peuvent disparaître.

National Beverage Corp.

a déclaré à Reuters qu’il ne prévoyait pas de problème d’approvisionnement en CO2.

Coca-Cola, Pepsi et bien d’autres n’ont pas commenté le sujet.

mais le brasseur néerlandais Carlsberg a dit qu’ils étaient « presque autosuffisants ». sur les besoins en CO2 car ils produisent les leurs.

Là encore, les médecins ont corrélé la consommation d’alcool et l’obésité à l’aide de complications COVID-19.

Éviter l’alcool et les boissons sucrées pourrait être une idée fantastique.

pendant la pandémie, et dans la période qui suit.

Après tout, une résurgence de COVID-19 est possible dans les mois à venir.

Mais tout ce qui nécessite de grandes quantités de CO2 pourrait également être blessé au cours de la procédure.

Le CO2 est utilisé dans d’autres secteurs de l’industrie alimentaire.

les producteurs de viande dépendent du dioxyde de carbone lors de l’emballage et de la transformation des produits. ainsi que la conservation et l’expédition.

Cela ne veut pas dire que les mesures d’éloignement social devraient être assouplies de sitôt.

Ou que la vie devrait redevenir normale sans les conseils appropriés de professionnels.

qui savent ce qu’ils font. Cela signifie que cela va nécessiter.

s’habituer à d’autres inconvénients des semaines et des mois à venir.

