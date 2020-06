Abby Cornish alias le Dr Cathy Mueller reviendra-t-elle dans la saison 3 de Jack Ryan? Quand l’émission de Tom Clancy sortira-t-elle sur Amazon Prime?

Jack Ryan est une série américaine basée sur les personnages de la Ryanverse. Tom Clancy est le créateur de l’émission. Le genre de la série est un thriller politique et bourré d’action. Les créateurs Carlton Cuse et Graham Roland. La première saison de l’émission a été publiée en août 2018 et la deuxième en février 2019. L’émission est disponible sur Netflix.

Dates de sortie pour Jack Ryan Saison 3!

L’émission était sur le point d’être publiée en août 2020. Mais la pandémie du virus Corona a entraîné l’arrêt de la production de l’émission. Il n’y a pas encore de bandes-annonces ou de teasers pour la troisième saison de Jack Ryan. La production est pourtant si incomplète que nous pensons qu’elle sortira l’année prochaine.

Jeter!

Le casting de l’émission comprend John Krasinski en tant que Dr Jack Ryan, Ali Suliman en Suleiman, Dina Shihabi en Hanin Ali, Wendell Pierce en James Greer, John Hoogenakker en Matice, Jordi Molla en Nicolas Reyes et Christina Umana en Gloria Bonde.

Paul Scheuring a annoncé début 2002 qu’il se trouvait inapte et à la sortie ainsi que le casting de la série. Les fans veulent que le personnage de la Dre Cathy Muller revienne dans le troisième épisode de la série. Le rôle est joué par Abbie Cornish.

La deuxième saison de l’émission n’a pas été tout à fait à la hauteur des attentes des fans. La production doit travailler dur cette saison pour répondre aux attentes des fans. Cependant, la série a gagné beaucoup de fans dans le monde entier. Les fans du monde entier attendent le nouvel épisode du spectacle.

Une surprise de la Production!

Le 30 mars 2020, Amazon a publié une vidéo composée de tous les meilleurs clips de toutes les saisons de l’émission. La vidéo est ci-dessous: