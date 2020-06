Aaron Sorkin & # 039; s Le procès de Chicago 7 pourrait se diriger vers Netflix

Aaron SorkinLe dernier film de ‘s pourrait peut-être se diriger vers Netflix. Après avoir initialement une date de sortie pour Le procès de Chicago 7 poussés en raison de la pandémie de Paramount, ils ont décidé de laisser aller le film, et Netflix essaie de plonger et de le prendre. Le hold-up semble être le marché international où Netflix voudrait le déployer sur son service, mais les accords internationaux pour le film ont déjà été conclus. Le film met en vedette un grand ensemble, y compris Eddie Redmayne, Sacha Baron Cohen, Seth Rogen, Joseph Gordon-Levitt, Jonathan Majors, Alex Sharp, Michael Keaton, Jeremy Strong, et Yahya Abdul-Mateen II. Aaron Sorkin a écrit et réalisé le film. Deadline a rapporté la nouvelle avec des reportages supplémentaires de Variety.

Les films d’Aaron Sorkin sont toujours un gros problème

Aaron Sorkin n’aurait pas pu choisir un meilleur moment pour réaliser ce film, qui « est basé sur le fameux procès de sept accusés inculpé par le gouvernement fédéral en 1969 et plus encore, résultant des protestations contre-culturelles à Chicago lors de la Convention nationale démocratique de 1968″. L’histoire se déroule en 1968 et 1969, mais parle de la division de notre époque et de la façon dont les jeunes peuvent prendre le pouvoir. » Chaque fois que nous obtenons un nouveau film écrit par Aaron Sorkin, c’est un événement, mais un sur les protestations lors d’une campagne? Cagnotte.

Netflix doit être salivant à l’idée de mettre cela sur le service dès que possible. Nous accélérons la campagne électorale ici aux États-Unis, au milieu de la pandémie en cours et des protestations contre les inégalités raciales également, et je ne peux pas penser à un meilleur moment pour sortir un film écrit par la main habile d’Aaron Sorkin que pour le moment. La seule chose serait mieux s’il y avait une saison secrète de L’aile ouest libéré par surprise. Gardez un œil sur celui-ci à coup sûr. Ce pourrait être celui que Netflix préconise cette année s’il l’obtient.

Le post d’Aaron Sorkin, The Trial Of Chicago 7 May Be Heading To Netflix, est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.