Aaron Gertler, vice-champion de la grande finale MTG 2020, pour son meilleur résultat et son altruisme efficace

En route vers le 2020 Magie: le rassemblement Tournoi de la grande finale plus tôt ce mois-ci, Aaron Gertler a poursuivi sa mission de promettre 50% de son la magie revenus à des œuvres de bienfaisance. C’était le plus grand tournoi de l’année, ce qui lui a donné la chance d’apporter une contribution substantielle. Mais Gertler, comme toujours, a tempéré ses attentes.

Gertler était dans une position difficile le deuxième jour avec quatre défaites avant la neuvième ronde. Sa meilleure chance de faire le top huit était de l’emporter – une tâche indéniablement difficile mais qui ne semblait pas inquiéter Gertler.

« Je ne m’attendais jamais à faire le top huit », a déclaré Gertler à Dot Esports. «Je ne m’attendais certainement pas à gagner le tournoi. Je veux jouer assez bien pour être en lice. Cela m’aide d’avoir d’autres choses en dehors de la magie, même si c’est mon premier passe-temps.

Dans les quatre derniers tours, Gertler a décroché quatre victoires et assuré sa place dans le top huit. À ce stade, Gertler a déclaré que son état d’esprit avait changé à mesure qu’une victoire potentielle devenait plus réelle et que sa soif de gagner grandissait. Gertler a continué à traverser le support supérieur en battant Emma Handy, Raphael Levy et Gabriel Nassif.

Gertler a perdu contre Austin Bursavich en finale 2-0, mais une deuxième place dans le plus grand tournoi de sa jeune carrière a été considérée comme une entreprise réussie. Gertler a gagné 20 000 $ pour ses efforts et a poussé le total de ses dons annuels à 26 250 $. C’est avant DreamHack Anaheim en février que Gertler s’est engagé à donner la moitié de son MTG des gains à Give Well, une organisation à laquelle il fait don depuis 2014, date à laquelle il a commencé à pratiquer un altruisme efficace.

L’altruisme efficace est un système éthique qui cherche à rendre le monde meilleur dans une perspective de maximisation de l’effet de sa charité. Give Well est une plate-forme que Gertler utilise pour répartir ses dons entre les organismes de bienfaisance qui soutiennent diverses causes. Gertler a expliqué que c’était similaire à regarder les critiques avant de faire un achat. Il souhaite trouver les organismes de bienfaisance les plus transparents et qui utiliseront au mieux son argent.

Pour Gertler, son attitude envers les dons est similaire à l’état d’esprit compétitif d’un la magie joueur cherchant à maximiser la valeur de son deck.

«Je pense:« Est-ce l’un des meilleurs organismes de bienfaisance que je puisse soutenir? », A déclaré Gertler. «Il y a une grande différence dans la magie entre jouer un bon deck et le meilleur deck. Si vous en avez l’occasion, vous devriez essayer de trouver et de jouer le meilleur deck. C’est comme si vous aviez deux organismes de bienfaisance et qu’ils étaient à la fois transparents et responsables, mais l’un d’eux est capable de faire plus pour le même montant d’argent.

Gertler a joué par défaut le meilleur deck lors de la grande finale 2020 en exécutant Omnath Adventures pour le support Standard. La stratégie de base d’Omnath Adventures a joué directement dans les forces de Gertler parce qu’il s’est fait un nom en jouant à Temur Adventures à un niveau élevé. Cette expérience l’a rendu confiant pour les matchs en miroir.

«J’avais un léger avantage à pouvoir rendre certaines des étapes automatiques tandis que les autres doivent penser à chaque terrain qu’ils touchent ou à chaque fois qu’ils lancent un sort. J’avais un tas de modèles enracinés », a déclaré Gertler. «J’ai pu éviter un certain épuisement parce que je me sentais en grande partie comme si je savais quoi faire à cet endroit parce que j’ai été dans tellement d’endroits qui ressemblent à ça.

Il a souligné un moment où Levy a cherché un Ugin, le dragon spirituel avec son Fae of Wishes. Gertler a dit qu’il pensait qu’il devait y avoir une meilleure carte à trouver autre que Ugin. Son expérience avec Adventures et la réalisation de la puissance d’Ugin est atténuée dans le match miroir était un exemple de son avantage expérientiel.

Cet avantage a poussé Gertler à son meilleur la magie esports termine et fait de 2020 sa plus grande année de dons caritatifs à ce jour.

Gertler a déclaré qu’il avait grandi dans une position privilégiée et qu’il reconnaissait à quel point il était chanceux par rapport à beaucoup d’autres. C’est à l’université que Gertler a appris l’altruisme efficace, ce qui l’a conduit à créer le groupe Yale Effective Altruists à l’Université de Yale. Depuis lors, il a été fortement impliqué dans l’altruisme efficace à travers son la magie prix des dons et emploi en tant qu’écrivain pour le Center for Effective Altruism.

Alors que Gertler donne à des causes qui soutiennent les Américains, il a déclaré que c’était une valeur fondamentale de l’altruisme efficace pour aider tous les humains, peu importe où ils vivent. Il cherche à soutenir des organismes de bienfaisance internationaux qui ne sont pas basés dans des pays plus riches comme les États-Unis ou le Royaume-Uni.

«J’ai vraiment de la chance d’avoir un travail de jour pour subvenir à mes besoins sans compter sur la magie», A déclaré Gertler. «Il y a beaucoup de gens pour qui ces jours de paie sont une énorme différence et la magie est une carrière à plein temps. Je ne dirais certainement pas que tout le monde devrait faire de même.

Gertler n’est pas dans le la magie Pro League ou Rivals League, donc les fans ne le verront pas en action lorsque les meilleurs professionnels commenceront à jouer en championnat. Mais avec une solide année 2020, y compris les meilleures finitions à DreamHack et la grande finale 2020, il est clair que Gertler est consolidé comme l’un des meilleurs joueurs au monde.

Partager : Tweet