A Whisker Away: Nouveau film Netflix, date de sortie et tous les autres détails!

A Whisker Away Updates: Vous vous ennuyez d’être hors de séries ou de films? Lassé d’écouter les nouvelles de vos séries ou films préférés retardés ou annulés? Si la réponse est oui, alors voici une nouvelle passionnante pour vous tous. Netflix est prêt à sortir un film d’animation, « A Whisker Away ». Il a l’histoire la plus unique et la plus intrigante. Consultez l’article!

Le complot d’un moustache loin:

L’intrigue du film d’anime tourne autour d’une adolescente nommée Miyo Sasaki. Miyo a un gros coup de cœur pour son camarade de classe nommé Kento Hinode. Le plus triste, c’est que Kento ne prête jamais attention à Miyo. Plus tard, Miyo trouve une superpuissance dans laquelle elle peut se transformer en chat nommé Taro. Miyo va à Kento en tant que chat et il adore le chat. Depuis lors, Miyo se transforme fréquemment en chat pour passer du temps avec Kento. Mais elle ne sait pas le danger dans lequel elle se met. En se transformant rapidement en chat, Miyo à un moment donné ne se transformera peut-être plus en humain.

Le casting de Whisker Away:

Le casting comprend Mirai Shida comme Miyo Sasaki, Natsuki Hanae comme Kento Hinode et Kouichi Yamadera comme Cat Taro.

La date de sortie de « A Whisker Away »:

Initialement, le film était censé sortir dans le théâtre japonais. En raison de la situation pandémique, elle a été retardée puis annulée. Bien que Netflix ait finalement sauvé le film en l’adoptant sur sa plateforme.

Marquez la date du 18 juin 2020 comme date de sortie du film d’animation «A Whisker Away».

En outre, la bande-annonce du film a été publiée sur Internet. Vérifiez-le, cela vous intriguera sûrement.

