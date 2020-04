À travers l’Europe, les idées divergent quant à la reprise des ligues

L’Angleterre s’efforce de trouver une solution à la question à un milliard de livres sterling: comment redémarrer la Premier League?

Cependant, la compétition avec le plus à perdre financièrement si la saison est abandonnée ne verra probablement pas de voie claire si elle regarde vers ses homologues européens.

Jusqu’à présent, les pays européens ont adopté des approches très différentes pour relancer le sport dans la pandémie de coronavirus.

Les ligues française et néerlandaise ont été annulées au cours de la dernière semaine sur ordre du gouvernement.

Les joueurs en Italie peuvent s’entraîner à nouveau à partir du mois prochain, mais le gouvernement a commencé à exprimer son inquiétude quant à la reprise de la Serie A.

Les autorités espagnoles se méfient également des joueurs qui se rassemblent trop tôt sur les terrains.

Parmi les principales ligues européennes d’hommes, seule l’Allemagne accélère un plan pour relancer la Bundesliga – potentiellement dans deux semaines. Le gouvernement suisse a annoncé mercredi que les équipes seraient autorisées à reprendre l’entraînement le 11 mai, dans l’espoir que les matchs débuteront en juin dans des stades vides.

Même dans ce cas, les experts médicaux avertissent que jouer à des jeux sans supporters n’élimine pas le risque de propagation du COVID-19 par les centaines de personnes encore nécessaires à l’intérieur des stades.

« Les risques d’infection suscitent de réelles inquiétudes », a déclaré mercredi Jonas Baer-Hoffman, secrétaire général du syndicat mondial des acteurs FIFPRO. « Il y a des inquiétudes quant à ce que cela signifie pour leurs familles et amis avec lesquels ils s’engagent. Ils craignent beaucoup qu’ils représentent quelque chose dans la société qui pourrait donner une mauvaise influence. »

Les ligues ont jusqu’au 25 mai pour dire à l’UEFA comment elles envisagent de terminer ou de réduire la saison 2019-2020.

En fin de compte, toute décision dépend du statut des blocages nationaux, qui ont stoppé les ligues à travers l’Europe en mars alors que les gouvernements tentaient de contenir la pandémie.

« Nous prévoyons d’essayer de réduire le reste de la saison », a déclaré mercredi Lars-Christer Olsson, président de la Ligue européenne. « Nous avons des problèmes avec cette grande incertitude… et quand il s’agit de décisions prises dans les différents pays, par les différentes autorités. »

« Project Restart » est le plan de Premier League en cours d’élaboration avec le gouvernement avant une conférence téléphonique avec les clubs vendredi. La ligue a déjà averti les politiciens que la compétition subirait des pertes de plus d’un milliard de livres (1,3 milliard de dollars) si la saison ne peut pas être terminée – principalement en raison de la nécessité de respecter les contrats de télévision les plus lucratifs du football mondial.

La Premier League a une aspiration optimiste pour reprendre la saison le 8 juin, avec le leader de Liverpool 25 points d’avance avec neuf matchs à jouer.

Arsenal et Tottenham font partie des clubs qui commencent à rouvrir leurs installations d’entraînement cette semaine pour travailler individuellement sur les terrains alors que les joueurs tentent de se remettre en forme.

« Il y a de gros lots à gagner et d’énormes pertes économiques qui vont être encourues », a déclaré l’ancien défenseur de Manchester United, Gary Neville, qui est maintenant copropriétaire du club professionnel de quatrième niveau Salford City et d’un diffuseur de Sky Sports. « Cela fait l’esprit des nuages, en termes de niveau de risque que les gens sont prêts à placer dans la vie pour le retour du football. »

Certains clubs voulaient que la saison soit déclarée nulle et non avenue, mais la Premier League et trois ligues inférieures sont déterminées à terminer la saison.

La Premier League a une aspiration optimiste pour reprendre la saison le 8 juin, avec le leader de Liverpool 25 points d’avance avec neuf matchs à jouer.

Une variété de plans pour le redémarrage de la ligue ont tourné autour – des équipes et des entraîneurs isolant ensemble à seulement un petit nombre de stades utilisés.

La police voit les avantages des jeux dans un lieu neutre pour minimiser la perturbation des services d’urgence.

« Jouer tous ces matches (dans les stades d’origine) présenterait des défis – c’est énormément de gens qui se déplacent à travers le pays », a déclaré Mark Roberts, qui dirige la police du football en Angleterre. « La police, le service d’ambulance et toutes ces autres fonctions qui vont être étendues. »

L’un des principaux défis à travers l’Europe est d’obtenir et de financer suffisamment de tests COVID-19 pour tester des milliers de personnes par semaine autour des entraînements et des matchs pour protéger les joueurs et le personnel de soutien.

La ligue espagnole veut des tests quotidiens des équipes et des entraîneurs, un plan auquel l’association des joueurs s’oppose tant que les tests sont rares auprès du grand public. Le gouvernement autorise les joueurs à reprendre l’entraînement la semaine prochaine, bien que le ministre des Sports ait prévenu que les matchs pourraient ne pas être autorisés avant l’été

Le projet français de redémarrer la Ligue 1 a pris fin lorsque le Premier ministre a annoncé mardi une interdiction de tous les grands événements sportifs jusqu’en septembre – une décision qui a surpris la ligue espagnole.

« Je ne comprends pas pourquoi il y aurait plus de danger à jouer au football à huis clos, avec toutes les mesures de précaution, que de travailler sur une chaîne de montage », a déclaré le président de la Liga Javier Tebas. « Si des secteurs économiques importants ne peuvent pas redémarrer de manière sûre et contrôlée, ils pourraient finir par disparaître. Cela pourrait arriver au football professionnel. »

Mais le ministre italien des Sports, Vincenzo Spadafora, a déclaré que l’annulation française de la saison « pourrait pousser l’Italie et d’autres pays européens à suivre cette ligne ».

Vendredi, les équipes de Serie A tiennent une réunion d’urgence et Spadafora a dit qu’il doute qu’il y aura suffisamment de ressources pour effectuer les tests COVID-19 nécessaires.

« Je vois la voie pour redémarrer la Serie A de plus en plus étroite », a déclaré Spadafora. « La reprise de l’entraînement est un signe important, mais si j’étais parmi les présidents des équipes de football, je penserais à la saison prochaine. »

Aux Pays-Bas, une action en justice est déjà en cours de préparation par au moins un club de premier plan – le FC Utrecht – après la décision de la semaine dernière d’annuler le reste de la saison et de baser le classement final de la ligue sur les totaux de points actuels.

L’UEFA a d’abord insisté début avril sur le fait que les ligues ne devraient pas abandonner prématurément la saison, mais donne désormais la flexibilité d’adopter un « format différent » comme les séries éliminatoires pour déterminer le classement final qui alimentera la qualification européenne.

Les quarts de finale de la Ligue des champions et de la Ligue Europa de cette saison n’ont pas encore été joués, mais l’UEFA donne la priorité aux compétitions nationales.

« Dans le plein respect de la législation locale, il est certainement possible de planifier le redémarrage des compétitions suspendues pendant la saison 2019-2020 », a déclaré le président de la commission médicale de l’UEFA, Tim Meyer.