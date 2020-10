À tous les garçons 3 fait face à un long délai de sortie

RRécemment, Netflix a commencé à accorder une importance égale aux films liés à la vie des adolescents. Mais aucun n’a tout à fait capté l’attention du marché des jeunes comme la franchise de «To All The Boys».

Avec Lana Condor et Noah Centineo, la première partie du film est devenue un énorme succès en 2018. La deuxième partie, «To All The Boy: PS Je t’aime toujours, a gagné une appréciation et une attention similaires de la part des fans.

Le glamour et la romance ne s’arrêtent pas là, la troisième partie est en route, et elle a été nommée «À tous les garçons: toujours et pour toujours». Toute la franchise est basée sur un livre écrit par Jenny Han.

Bien qu’il n’y ait pas d’annonce officielle concernant la date de sortie de la troisième partie, les fans n’ont pas à s’inquiéter du processus de production et de tournage – car le tournage de la troisième partie est déjà terminé et tout est prêt à sortir.

Parlant à Jimmy Falcon lors de son talk-show, Lana Condor a déclaré que la deuxième et la troisième partie de la franchise avaient été filmées dos à dos. La troisième partie est déjà en cours de post-production, et pourrait être l’entrée finale de cette franchise romantique. Par conséquent, le film ne vient pas cet automne, nous supposons que nous aurons le film sur Netflix en février 2021, il n’est pas officiellement annoncé, c’est juste une supposition.

Distribution de À tous les garçons: toujours et pour toujours:

Nous verrons Lana Condor et Noah Centineo revenir dans le rôle principal. Les autres moulages sont les suivants:

Jannel Parrish

Anna Cathcart

Madeleine Arthur

Bleu Sarayu

John Corbett

Mais il y a une mauvaise nouvelle pour les fans de Jordan Fisher, car il n’apparaîtra pas dans l’entrée finale de la franchise – car il n’est pas fait mention de John Ambrose (le personnage joué par Jordan Fisher), dans la troisième partie de le livre. Il ne jouera donc pas un rôle dans le film à moins que les réalisateurs ne décident de faire un changement crucial.

Au fur et à mesure que nous trouverons plus d’informations sur «To All The Boys 3» et que c’est la date de sortie, nous la mettrons à jour ici.