in

Confus par cette touche « Fn » ​​sur votre clavier ? “Fn” est en fait l’abréviation de “fonction” et vous permet d’accéder à une gamme de fonctions alternatives pour les autres touches de votre clavier. Aujourd’hui, nous allons découvrir comment l’utiliser.

Qu’est-ce que la touche Fn ?

La touche Fn a été créée à l’origine en raison d’un manque d’espace sur les claviers précédents. Au lieu d’ajouter plus de touches, ils ont reçu plusieurs fonctions.

À titre d’exemple d’une de ses utilisations, la touche Fn sur certains ordinateurs portables vous permet de régler la luminosité de l’écran lorsque vous appuyez dessus en conjonction avec une autre touche. Considérez-le comme un bouton similaire à la touche Maj. Selon votre appareil, Fn peut également vous permettre :

Réglez le volume vers le haut et vers le bas.

Désactivez le haut-parleur interne de votre ordinateur portable.

Augmentez ou diminuez la luminosité ou le contraste du moniteur.

Activer le mode veille.

Mettez votre ordinateur portable en veille prolongée.

Éjectez un CD/DVD.

Verrouillez le clavier.

La clé est utilisée différemment selon le système d’exploitation, mais Mac, Windows et même les Chromebooks ont tous une version de la touche Fn.

Où est la touche Fn sur mon clavier ?

Ça dépend. Sur les ordinateurs portables Apple et PC, la touche Fn se trouve généralement dans le coin inférieur gauche du clavier à côté de la touche Ctrl.

Les Chromebooks, en revanche, n’en ont peut-être même pas. Certains le font, cependant, et il est situé près de la barre d’espace.

Sur les ordinateurs portables Macbook, vous trouverez presque toujours la touche Fn sur la rangée inférieure du clavier. Les claviers Apple pleine taille peuvent l’avoir à côté de la touche « supprimer ». Sur les claviers Apple Magic sans fil, la clé est située dans le coin inférieur gauche.

Si votre ordinateur n’a pas de touche Fn, votre clavier n’a probablement aucune de ces fonctions alternatives. Vous voudrez peut-être passer à un clavier qui vous permet de les utiliser.

Comment fonctionne la touche Fn ?

L’utilisation de la touche Fn varie en fonction du système d’exploitation que vous utilisez. Elle est utilisée de la même manière que d’autres touches de modification comme « shift », souvent en conjonction avec les touches F1-F12 (fonction) en haut de votre clavier.

Les fonctions sont généralement désignées par les mêmes symboles, même sur tous les systèmes d’exploitation. Un symbole de soleil, par exemple, est généralement utilisé pour indiquer la luminosité de l’écran. Une demi-lune indique généralement la mise en veille de l’ordinateur. Etc.

Noter: La touche Fn ne fonctionnera pas toujours de la même manière avec les périphériques qu’avec l’ordinateur principal. Par exemple, Fn et la touche de luminosité peuvent ne pas régler la luminosité sur un moniteur externe.

Windows

Sur un PC Windows, les fonctions spéciales de F1-F12 sont accessibles en maintenant la touche Fn enfoncée puis en appuyant sur l’une des touches de fonction. Cela peut inclure la coupure du son ou le réglage de la luminosité de l’écran.

Donc, pour utiliser la touche Fn sur un PC :

Maintenez la touche Fn enfoncée. Appuyez simultanément sur la touche de fonction que vous souhaitez utiliser.

Certains claviers ont une touche Fn qui s’allume lorsqu’elle est activée. Si vous avez un clavier comme celui-ci, vérifiez si le voyant est allumé (si la touche a été activée) avant d’appuyer sur la touche de fonction secondaire.

Mac

Sur un ordinateur Mac, les touches F1-F12 exécuteront ces fonctions spéciales par défaut. F11 et F12, par exemple, augmenteront ou diminueront le volume de l’ordinateur sans que vous ayez à appuyer d’abord sur la touche Fn. Appuyer sur la touche Fn puis sur l’une des touches F1-F12 entraînera une action secondaire spécifique à l’application que vous utilisez actuellement.

Certaines touches Fn seront codées par couleur pour correspondre à certaines fonctions. Sur ces claviers, vous verrez « fn » en deux couleurs différentes sur la touche Fn. Ces claviers auront deux ensembles de fonctions secondaires, également codées par couleur. Si votre touche Fn avait “fn” imprimé en rouge et bleu, par exemple, appuyer sur Fn et une touche rouge serait une fonction différente de Fn et d’une touche bleue.

La plupart des ordinateurs vous permettent de personnaliser les touches de fonction dans une certaine mesure. Sur un Macbook, vous pouvez choisir si les touches F1-F12 utilisent leurs touches spéciales par défaut ou non. Certains claviers vous offrent la possibilité de désactiver la touche Fn en utilisant le « verrouillage fn ».