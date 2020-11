À quoi s’attendre sur les téléphones Black Friday en 2020

Cet article sera mis à jour régulièrement à mesure que de nouvelles offres Black Friday 2020 seront disponibles.

arrive rapidement et malgré toutes les turbulences et la situation sanitaire difficile dans le monde, nous nous attendons à un événement à part entière avec de meilleures offres que jamais. Vous pensez peut-être qu’il est trop tôt pour commencer à chercher une bonne affaire, mais en fait, les offres commencent à apparaître au fur et à mesure que nous tapons et vous devez vous préparer en conséquence. La plupart des grands magasins en ligne commencent leur

ont été annoncés, nous allons donc faire de même et vous aider à trouver votre cadeau de vacances idéal dès que possible.

Le Black Friday 2020 se déroule le 27 novembre, le lendemain de Thanksgiving. Avec toutes les principales annonces de smartphone à l’écart, le moment est parfait pour appuyer sur la gâchette d’un nouveau téléphone. Apple a dévoilé son

gamme en octobre, ce qui signifie qu’il y aura de bonnes affaires sur les modèles des générations précédentes et c’est quelque chose à attendre. Samsung a lancé ses smartphones de la série Note 20 ainsi que le hyped

, donc beaucoup de bonnes options là-bas. Voici les meilleures offres Black Friday sur les smartphones.

Quelles ventes sur les téléphones Samsung s’attendent à ce Black Friday

Le Samsung Galaxy S20 + 5G oscille déjà sous la barre des 1000 $ et son prix pourrait ou non plonger davantage. C’est un appareil merveilleux qui vous donnera absolument tout ce dont vous avez besoin depuis votre smartphone. Les performances sont magnifiques, le système de caméra intègre des fonctionnalités intéressantes telles que le zoom 30x, un capteur DepthVision ToF, il y a une grosse batterie et l’écran est un chef-d’œuvre avec son taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ce modèle prend également en charge la connectivité 5G mmWave, alors préparez-vous à des vitesses de réseau extrêmement rapides.

Si vous souhaitez économiser plus d’argent sur le Galaxy S20 + 5G, il existe l’option Renouvelé qui vous fera perdre environ 200 $ supplémentaires sur le prix. Les produits renouvelés sur Amazon fonctionnent et ont l’air neufs et sont soutenus par la garantie renouvelée Amazon de 90 jours. Les économies sont énormes, vous pouvez obtenir un téléphone ultra-premium au prix d’un mid-ranger.

Nous savons que la gamme Galaxy Note 20 a secoué le monde des smartphones avec des performances et des looks et des fonctionnalités haut de gamme, mais il n’y a aucune raison de sauter sur la génération précédente. Le Galaxy Note 10 est un appareil parfaitement suffisant qui donnera à chaque smartphone une course sérieuse pour son argent. Et comme la nouvelle génération est déjà disponible, il y a des offres intéressantes sur la note 10. Vous pouvez en obtenir une pour moins de mille, ce qui est en fait une bonne affaire. Attendez-vous à ce que les prix s’améliorent encore à l’approche de l’événement, mais n’attendez pas trop longtemps, car la disponibilité peut être limitée.

Si vous avez un budget limité ou si vous n’avez pas vraiment besoin du meilleur de la récolte, il y a toujours la série Galaxy A acclamée par la critique. Vous pouvez marquer un téléphone Galaxy A71 pour moins de 500 $ et vous obtiendrez beaucoup de «téléphone» pour ce genre d’argent. L’A71 arbore un écran Infinity-O de 6,7 pouces, un processeur octa-core couplé à 6/8 Go de RAM et 128 Go de stockage, et une batterie de 4500 mAh.

Si cela ne vous dérange pas d’acheter des téléphones renouvelés, il existe également une telle option pour ce modèle, ce qui vous fera perdre environ 100 $ supplémentaires sur le prix. Comme pour tous les téléphones Amazon Renewed, vous bénéficiez d’une garantie de 90 jours. Nous allons garder un œil sur celui-ci et nous assurer de vous proposer la meilleure offre à tout moment.

Vous aurez peut-être besoin d’un téléphone de secours et c’est parfaitement bien. La série Galaxy A vient à nouveau à la rescousse – l’A20 est votre meilleur ami si vous avez besoin d’un appareil pour vos parents, tantes et oncles ou si vous avez simplement besoin de quelque chose de simple et bon marché. C’est un téléphone très efficace et sa batterie de 4000 mAh vous procurera des jours de jus. Le Galaxy A20 est peut-être vraiment abordable, mais il dispose toujours d’un écran Super AMOLED Infinity de 6,4 pouces. C’est le meilleur moyen d’entrer dans le territoire AMOLED pour ce qui est pratiquement une monnaie d’échange.

Y aura-t-il de bonnes réductions sur iPhone pour le Black Friday?

C’est une question difficile à répondre, mais nous essaierons de faire de notre mieux. On ne sait pas si Apple proposera des offres iPhone 12 Black Friday, mais la société ne sautera pas les offres de la série iPhone 11. Ce sont des appareils haut de gamme et si vous venez de quelques générations en arrière, c’est le moment idéal pour la mise à niveau. Il y a aussi une offre folle pour l’iPhone XR et oui, nous savons qu’en ce qui concerne les offres Apple sur Amazon, les appareils sont principalement du type Renouvelé mais cette offre est difficile à passer, vraiment. C’est presque la moitié du prix d’origine!

Si vous voulez tirer le meilleur parti des modèles d’iPhone de dernière génération, il existe une autre réduction massive sur l’iPhone 11 Pro Max (256 Go). Celui-ci n’est pas tout neuf non plus, mais vous obtenez le modèle haut de gamme sous un grand. Le téléphone aura une batterie qui dépasse 80% de sa capacité par rapport au neuf et vous bénéficierez d’une garantie Amazon renouvelée de 90 jours, vous permettant ainsi de retourner le téléphone et d’obtenir un remboursement si les choses tournent mal.

À quelles réductions du Black Friday s’attendre sur les téléphones Google Pixel?

En fait, il existe déjà de bonnes affaires sur les appareils Pixel, qui font circuler l’espace en ligne. Vous voulez probablement arracher le Pixel 5, après tout, c’est le dernier et le meilleur de Google, non? Celui-ci est un peu exagéré mais il y a quelques options. Obtenir le téléphone sur Amazon ne vous servira à rien, car le prix actuel correspond au prix officiel. Ne vous inquiétez pas cependant, BestBuy a une astuce intelligente en cours, rasant 50 $ du prix du Pixel 5 et 50 $ supplémentaires si vous choisissez Sprint comme transporteur. C’est un solide 100 $ sur le prix.





Si vous aimez le Pixel 4a, BestBuy est votre place une fois de plus. Le détaillant offre son rabais habituel de 50 $ et dans ce cas, c’est l’une des meilleures options sur un téléphone déjà très abordable. Compte tenu du prix de détail de 349 $, une réduction de 50 $ commence à ressembler à une économie substantielle. Bien sûr, il y a toujours la possibilité d’obtenir le téléphone avec le plan et d’économiser encore plus, alors consultez la section des opérateurs plus bas dans l’article.

La génération précédente de téléphones Pixel bénéficie de bien meilleures réductions, ce qui est tout à fait compréhensible. Les téléphones Pixel 4 et Pixel 4 XL se vendent normalement respectivement à 799 $ et 899 $, mais il existe actuellement de très grosses réductions sur Amazon. Vous devez vous dépêcher, cependant. Ces appareils semblent se vendre comme des fous et vous risquez très bien de rencontrer très bientôt le terrible signe « rupture de stock ».

Qu’en est-il des offres Motorola et Sony Black Friday?

N’oublions pas qu’il existe des marques de smartphones autres qu’Apple et Samsung, et si vous voulez des alternatives, vous pouvez les obtenir le Black Friday et économiser de l’argent. Si vous voulez vraiment vous démarquer du reste de la foule des smartphones, vous avez besoin d’un téléphone pliable. Le Motorola Razr 5G réincarne le design emblématique du téléphone à clapet et l’amène à l’ère moderne, où les écrans flexibles sont le dernier battage technologique. Il a ses défauts, sans aucun doute, mais ce téléphone vous donnera quelque chose d’unique – un aperçu de l’avenir. Vous pouvez en obtenir un sur Amazon à un prix réduit dès maintenant.

Alternativement, vous pouvez obtenir le cool pliable chez BestBuy pour à peu près le même prix ou économiser 50 $ supplémentaires si vous activez l’appareil. Motorola a récemment organisé une vente d’Halloween et bien qu’elle soit terminée maintenant, restez à l’écoute pour plus de rabais à l’approche du Black Friday.

Cependant, vous pouvez toujours avoir quelque chose d’unique sans emprunter la voie pliable. La gamme Sony Xperia est passée à 21: 9 depuis le lancement officiel du Xperia 1 et ces appareils offrent une apparence et une sensation différentes des autres smartphones. Ils sont étroits et hauts et n’ont pas de plaies oculaires comme des encoches et des découpes sur leurs écrans. Le rapport hauteur / largeur peut sembler un peu étrange au début, mais vous vous prélasserez bientôt dans la joie de cette expérience cinématographique. Ces derniers temps, les téléphones Xperia disposent également de systèmes de caméra assez nombreux et sont également rapides. Il y a une offre incroyable sur le produit phare ultra-premium qui a lancé la tendance 21: 9 – le Sony Xperia 1.

Les offres du Black Friday sur les téléphones LG, existent-elles réellement?

Eh bien, oui et non. Pour le moment, il n’y a pas beaucoup de bonnes affaires sur les téléphones LG, car les téléphones eux-mêmes semblent être rares ces derniers temps. Bien sûr, celui dont tout le monde parle est le LG Wing et croyez-le ou non, il y aura un accord sur cet étrange appareil une fois qu’il sera disponible via les principaux transporteurs (6 novembre). Et pendant que vous attendez, il y a une promotion que Metro by T-Mobile fonctionne sur le LG Stylo 6. Il s’agit d’une offre à durée limitée qui vous oblige à transférer un numéro de téléphone existant à Metro. Si vous faites cela, vous recevrez un rabais instantané de 259,99 $ à l’achat du téléphone, ce qui signifie que vous l’obtiendrez pratiquement gratuitement.

AT&T a-t-il des offres sur les téléphones pour le Black Friday?

Selon AT&T, il n’est jamais trop tôt pour prendre une longueur d’avance sur les achats des Fêtes. Le transporteur propose une grande variété de promotions et de réductions et la meilleure chose est que vous puissiez les obtenir immédiatement. Vous pouvez obtenir le cool Samsung Galaxy S20 FE gratuitement si vous échangez votre ancien appareil et c’est une bonne affaire – vous obtenez pratiquement 700 $ de réduction, bien sûr sans compter votre ancien appareil, mais c’est toujours un excellent moyen d’avoir un avant-goût du Téléphone Fan Edition de Samsung. C’est un appareil haut de gamme avec un magnifique écran OLED de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ainsi qu’une connectivité 5G.

Vous pouvez obtenir l’un des téléphones Apple les plus attendus depuis des années – l’iPhone 12 mini de 5,4 « . Les compacts sont de retour, ce téléphone est encore plus petit que l’iPhone SE et, oui, il est aussi puissant mais moins cher que l’iPhone 12 AT&T propose l’iPhone 12 mini pour 29,12 $ par mois (pendant 30 mois) ou 699 $ avant échange. Cependant, si vous échangez un téléphone en bon état de fonctionnement avec une valeur d’échange minimale de 95 $, vous obtenez le mini gratuitement.

Si vous voulez quelque chose de plus substantiel ou, en d’autres termes, le meilleur absolu d’Apple, l’iPhone 12 Pro Max est l’appareil qu’il vous faut. Vous pouvez actuellement économiser jusqu’à 700 $ sur ce téléphone ultra-premium avec un échange éligible (iPhone 8 et plus) et l’activation d’un plan AT&T Unlimited éligible. À la fin de la journée, vous économiserez 700 $ et obtiendrez le Pro Max pour seulement 399 $ (13,30 $ par mois pendant 30 mois).





Si vous êtes prêt à échanger votre ancien téléphone mais que vous voulez le meilleur de Samsung, vous avez de la chance. AT&T propose l’incroyable Samsung Galaxy Note 20 Ultra – le meilleur téléphone que vous puissiez obtenir de la société coréenne – avec un accord de reprise de 700 $. Ce monstre de téléphone dispose d’un écran de 6,9 ​​pouces doté d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une expérience fluide et fluide. Le Note 20 Ultra possède le chipset Qualcomm le plus rapide du marché – le Snapdragon 865+, et vous disposez de 12 Go de RAM pour un multitâche sans effort. La qualité de la caméra est également excellente et vous avez un zoom jusqu’à 50X.

Il y a une autre bonne affaire si vous voulez sauter sur Samsung et opter pour un appareil Apple. AT&T vous offre jusqu’à 350 $ en crédit de facture, appliqués en montants égaux sur 30 versements mensuels. C’est 50% du prix de l’iPhone 11 64 Go, ce qui est une bonne affaire! Le même crédit peut être appliqué à l’iPhone de 128 Go ou de 256 Go. Certes, il s’agit d’une génération ancienne, mais l’iPhone 11 est toujours en vie, et si vous venez de plusieurs générations en arrière ou que vous souhaitez passer d’Android, c’est un excellent possibilité de le faire.

Obtenons-nous également des offres Black Friday sur les téléphones de Verizon?

Bien sûr. Et bien que Verizon ait des offres réservées pour l’événement Black Friday à coup sûr, le transporteur propose déjà de bonnes affaires qui peuvent facilement passer sous le radar. Vous pouvez économiser jusqu’à 840 $ sur un Samsung Galaxy S20 + 5G UW par exemple et cet accord ne nécessite pas non plus d’échange. Tout ce que vous avez à faire est d’être rapide et de marquer le téléphone avec un bail de 15 $ / mois.

L’iPhone 12 mini (valeur de 699 $) est également gratuit chez Verizon, avec une nouvelle ligne ou un échange approprié, tout comme l’offre AT&T. Voici ce que dit l’offre de Verizon: obtenez un iPhone 12 mini pour aussi bas que gratuitement lorsque vous passez à Verizon, échangez certains smartphones et inscrivez-vous à un forfait illimité sélectionné. Vous pouvez également obtenir le joli petit téléphone pour aussi peu que 12 $ par mois sur Verizon Device Payment avec un forfait illimité sélectionné, ou lorsque vous échangez certains téléphones.





Si vous n’êtes pas un fan de petits téléphones, vous pouvez obtenir le monstre d’Apple: l’iPhone 12 Pro Max pour 27,45 $ / mois après un échange (iPhone 8 et plus) et l’activation de l’appareil sur un plan Verizon Unlimited lors de l’abonnement pour une nouvelle ligne vous rapportera le téléphone pour 22,87 $ par mois pendant 24 mois avec les mêmes conditions.





Verizon propose également l’iPhone 11 Pro avec jusqu’à 850 $ de réduction lorsque vous échangez votre ancien téléphone et obtenez une nouvelle ligne. C’est une autre option à considérer si vous ne voulez pas monter dans le dernier train et obtenir un appareil iPhone 12. Vous pouvez également mettre à niveau votre plan et obtenir l’iPhone 11 Pro avec une réduction allant jusqu’à 350 $ avec un échange.